Navieras anuncian su regreso solo para vacunados contra COVID-19

Las navieras más importantes del mundo anuncian su vuelta a los mares con itinerarios reservados para la población ya inmunizada, tras más de un año de haber cancelado sus actividades a causa del COVID-19.

Grandes navieras como Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean han anunciado su vuelta paulatina con cruceros solo para la población inmunizada. Así, la primera barrera para poder disfrutar de estos viajes no será el precio en muchos casos, sino el haber recibido (o no) una de las vacunas, publicó el diario El País.

La industria turística ha sufrido como la que más el embate de la crisis del coronavirus. Y dentro de ésta, el sector de los cruceros lleva en un coma inducido desde el inicio de la pandemia (ha pasado de 29,7 millones de pasajeros en 2019 a solo 400 mil desde mitad de marzo del año pasado, según CLIA, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros).

La medida de restringir los viajes solo a la población inmunizada, muy restrictiva e incluso discriminatoria, es a la que se agarran las mayores empresas del sector para tomar un poco de aire. Aunque hay quienes consideran que es precipitado, como explica Alfredo Serrano, director en España de CLIA.

“Hay un debate abierto. Nosotros creemos que mientras no haya una vacunación masiva, las medidas que estaban ya en marcha funcionan y son suficientes. Lo importante es trabajar para que no haya otro verano en blanco para el sector”.

Esta fórmula provocará una reducción del público objetivo de estos viajes, ya que limita sobre todo a los más jóvenes, que recibirán su dosis más tarde. Por otro lado, es cierto que el perfil del crucerista habitual es de unos 50 años, según los datos que maneja CLIA. Así se explica el paso dado por navieras como Norwegian Cruise Line (itinerarios por islas griegas y Caribe para verano), Royal Caribbean (Israel, Bahamas, Reino Unido…), Virgin Voyages (Reino Unido y Caribe), P&O Cruises UK (Reino Unido) y Saga Cruises (Reino Unido) que han optado por exigir este requisito para el próximo verano.

Norwegian y Royal Caribbean, dos de las gigantes del sector, aceptarán solo a pasajeros con la vacunación completa (las dos dosis en los casos en que sea necesario) y tratan así de dar certidumbre a sus clientes. Kevin Bubolz, director general para Europa de la compañía, defiende esta postura y cree que incluso se ampliarán los itinerarios y barcos disponibles: “Los primeros cruceros ya están casi vendidos al completo. Hay mucho interés y conforme avancen las semanas habrá más personas vacunadas y más posibles viajeros”, asegura en declaraciones a El País.

Los requisitos entre estas navieras son similares: los pasajeros y la tripulación deben estar completamente vacunados al menos dos semanas antes del viaje. En el caso de Norwegian Cruise Line, esto se mantendrá hasta el 31 de octubre. Después, insisten, dependerá de la evolución de la emergencia sanitaria. “Estamos muy ilusionados con volver, y lo tenemos que hacer de la forma más segura posible para ofrecer una experiencia parecida a la de antes del coronavirus”, incide Bubolz.

El protocolo de seguridad es bastante exigente: además de estar inmunizados, los pasajeros tendrán que realizarse un test de antígenos antes de embarcar. “Las vacunas, combinadas con las fuertes medidas preventivas de salud y seguridad a varios niveles, nos ayudarán a ofrecer un entorno de vacaciones seguro y saludable que creemos que supera al que se ofrece en cualquier otra opción de vacaciones en tierra firme o en el mar”, sostiene el director general para Europa de Norwegian.

Royal Caribbean apuesta por una vía similar. “No hay nada que nos gustaría más que dar la bienvenida a todos de nuevo a bordo y que las medidas necesarias de hoy, como las vacunas, fueran innecesarias en un futuro próximo”, reconoce esta naviera. Ben Bouldin, vicepresidente de la compañía para Europa, Oriente Medio y África, adelanta a El País que la intención es ampliar los itinerarios disponibles próximamente.

“Estamos deseosos de volver a navegar en otras partes del mundo”.

Niños sí, niños no

Una de las diferencias entre ambas firmas son las excepciones al requisito de estar inmunizado. En los viajes de Norwegian Cruise Line no habrá y los menores de 18 años (a los que no se les suministra la vacuna por el momento) no podrán embarcar. “Todos son bienvenidos, pero por ahora hemos tenido que tomar una decisión y solo permitiremos el embarque a los vacunados”, explica Bubolz. En Royal Caribbean, por su parte, sí incluyen matices. “Los pasajeros que sean menores de 18 años deberán tener un test con resultado negativo para poder embarcar”, explican portavoces de la firma.

La otra gran naviera del mundo, Carnival Corporation, cuenta con marcas que operarán solo con turistas vacunados (P&O) y otras que no exigirán ese requisito (Costa Cruceros). Al menos por el momento, mientras se generaliza la inmunización y deja de ser una barrera restrictiva como ahora, especialmente en Europa. Esto explica asimismo que entre las que apuestan por permitir el embarque de los no vacunados están algunas de las que más trabajan en España y el Viejo Continente: la ya citada Costa (itinerarios por el Mediterráneo), MSC (Mediterráneo, norte de Europa y Caribe) o TUI Cruises (Canarias y Grecia).

Por su parte, MSC destaca que fue la primera en navegar el pasado verano con su protocolo de sanidad e higiene. Costa Cruceros también ha implantado un protocolo de seguridad muy estricto, en vigor desde septiembre, cuando volvió a zarpar. Algo parecido a lo realizado por TUI Cruises, que ya opera en Canarias: “Parte de nuestro concepto de higiene es la prueba covid-19 obligatoria para todos los huéspedes antes del viaje”, una exigencia común a todas las empresas de cruceros.

Otras medidas que comparten las navieras son la medición de la temperatura corporal diaria, la reducción del aforo de los barcos y el uso de mascarillas en áreas públicas, entre otros. De esta forma intentan reactivar una industria que necesita oxígeno para sobrevivir. “Hay conversaciones para que las autonomías españolas vuelvan a aceptar la llegada de las navieras, aunque sea con viajes solo entre puertos españoles como en Canarias”, adelanta Serrano.