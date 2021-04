‘Es constitucional’, ampliación de mandato de Arturo Zaldívar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es constitucional la ampliación de dos años del periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Es constitucional, que no es inconstitucionalidad, pero sólo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión yo le externé, es que el ministro presidente de la Corte, es un hombre íntegro honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial porque urge la reforma al Poder Judicial”, dijo en la conferencia mañanera de este lunes.

“Si no es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución y así lo decide en la Cámara de Diputados yo estoy totalmente de acuerdo porque no se va a volver a presentar una oportunidad así, si no se amplía el periodo, quien llegue será más de lo mismo”.

El mandatario dijo que la continuación de Zaldívar, garantizaría además que las reformas al Poder Judicial se lleven a cabo.

“Si ya están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo, si ya se aprobaron esas leyes y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, yo estoy de acuerdo”, resaltó.

“Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, más de lo anterior, de lo que significaba el antiguo régimen. No olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual”, señaló.

López Obrador enfatizó que él no da instrucciones a los integrantes de otros poderes, pero que ve con buenos ojos la ampliación de mandato de Zaldívar dada la actual situación en el Poder Judicial.