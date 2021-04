La UIF denuncia al ex senador Roberto Gil Zuarth al detectar depósitos y gastos millonarios

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el ex senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, realizó depósitos en efectivo y donativos por más de 40 millones de pesos y realizó gastos por más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos.

De acuerdo a Milenio, por dichos movimientos millonarios, la UIF presentó una denuncia el pasado 17 de febrero en contra del ex legislador, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Milenio informó que en los detalles de la investigación a los que tuvo acceso, se señala que Gil Zuarth recibió entre marzo y julio de 2017 3.2 millones de pesos en efectivo, y luego los retiró íntegramente. Después, entre 2019 y 2020 recibió de la misma manera 19.2 millones de pesos y retiró 19.4 millones sin que esté claro el origen del dinero.

Mientras que en cheques recibió de 2015 a 2020 13.9 millones de pesos y entre 2015 y 2018 recibió 5.3 millones de pesos y 17 mil dólares por concepto de donativos sin justificación aparente.

El medio entrevistó al ex senador, quien aseguró que su patrimonio e ingresos “están perfectamente declarados, los pagos de mis tarjetas de crédito se realizan desde mis tarjetas bancarias, no tengo depósitos en efectivo que no se pueda aclarar su procedencia”.

Añadió que ni la UIF ni la Fiscalía de Combate a la Corrupción le han notificado de ninguna investigación en su contra.

Según la investigación de la UIF, Gil Zuarth tiene un modo de vida y ejerce gastos que supuestamente no coinciden con su declaración fiscal que de 2013 a 2018 fue de 45.3 millones de pesos, pues de 2015 a 2020 reportó consumos por 173 millones de pesos tan sólo desde una tarjeta American Express que tiene como beneficiaria a su esposa Elia Mary Knight Corripio, a quien además, le transfirió en octubre de 2016, 6.7 millones de pesos.

Además, el panista habría adquirido entre 2018 y 2019 vehículos por 3.3. millones de pesos y pagó 631 mil pesos por el blindaje de su camioneta Suburban Premier 2019. En otras transferencias que la investigación destaca, aparecen 5 millones de pesos del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de 2015 a 2016; 8.7 millones de pesos de Roberto Juárez Salinas, quien es representante legal y tesorero de la firma de abogados que Gil Zuarth fundó en 2018 y 40.9 millones de pesos precisamente de Accuracy Legal and Consulting SC; así como 1.8 millones de pesos de Total Parts and Components S.A. de C.V.

Se detectó también que Roberto Gil Zuarth es representante legal de una compañía denominada Gente Fifí S.A. de C.V.; accionista de Fundación Echeri, LPI Management S.A.P.I. de C.V., Snach SC y Abasto de Llantas de Oaxaca. Así como de Casa Sierra Santa S.P.R. de R.L. donde también son accionistas el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Ramírez Mier y el diputado de Morena Luis Fernando Salazar Fernández. Además de la empresa Maragil LLC que se ubica en Texas.

El ex senador panista Roberto Gil Zuarth sostuvo que su patrimonio “no tiene ninguna incongruencia” y advirtió que no permitirá que “se generen suspicacias, suposiciones o percepciones de culpabilidad que son completamente falsas”, pues exhibió que interpuso un amparo contra la UIF, misma que le afirmó ante la autoridad que no existe investigación alguna en su contra.

“Yo promoví diversos amparos para que me informaran si existía un procedimiento en la Unidad de Inteligencia Financiera y me negó el acto, después de que salieron diversas notificaciones presenté un amparo para ser notificado del inicio del procedimiento y en consecuencia, cuando compareció la Unidad de Inteligencia Financiera, negó la existencia de un procedimiento y que en razón de eso no se me podía llamar a procedimiento alguno, luego en otro momento alegó que hay una reserva de secrecía de información”, recalcó.

Sobre las cifras que se manejan como gastos por 173 millones de pesos en tarjetas American Express sostuvo que “no sé si estén confundiendo cuentas mías o del despacho corporativo, simplemente las cifras son una locura”.

Y sobre los depósitos que retiró íntegros, señaló que “un depósito de 3.2 millones de pesos y luego los saqué, no sé cuál es la ilegalidad en una cuenta que tenga entradas y salidas”.

Gil Zuarth confirmó un donativo a su esposa sin precisar el monto, pero detalló que “le envié a mi esposa, como hacen las familias, las familias se envían dinero unos a otros para constituir o cuidar patrimonio, hice una donación a mi esposa que está ante notario público, el origen es mi cuenta bancaria y el destino es la de mi esposa y se dio forma a través de un contrato de donación entre cónyuges que no causa contribución y se celebró ante notario público”.

Y reiteró que ventilar este tipo de información por parte de la autoridad que tiene acceso a ella, es un delito.