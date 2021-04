OMS insiste en desequilibrio en las vacunas; países pobres han administrado apenas un 2 por ciento

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, catalogó como un “desequilibrio escandaloso” la distribución de vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, en donde apenas un 2 por ciento se ha administrado entre países pobres.

“Se han administrado más de 700 millones de dosis de la vacuna en todo el mundo, pero más del 87 por ciento han ido a parar a países de renta alta o media-alta, mientras que los países de renta baja sólo han recibido el 0.2 por ciento”, dijo ayer en rueda de prensa.

Según los datos del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas, de 220 países y economías, 194 han comenzado ya la vacunación y 26 de ellos aún no, de los cuales siete han recibido las vacunas y podrían empezar, y otros cinco países deberían recibir sus vacunas en los próximos días.

“Quedan 14 países que aún no han comenzado la vacunación, por diversas razones. Algunos no han solicitado las vacunas a través de Covax, otros aún no están preparados y otros tienen previsto empezar en las próximas semanas y meses”, detalló.

El director general de la OMS criticó que la mayoría de los países “no tienen ni de lejos suficientes vacunas para cubrir a todos los trabajadores esenciales, o a todos los grupos de riesgo, por no hablar del resto de sus poblaciones. Sigue habiendo un desequilibrio escandaloso en la distribución mundial de vacunas”.

Así, de acuerdo con los datos aportados por Tedros, de media, en los países de renta alta, casi una de cada cuatro personas ha recibido la vacuna contra el COVID-19. En los países de bajos ingresos, sin embargo, es una de cada 500. “Permítanme repetirlo: uno de cada cuatro frente a uno de cada 500”, insistió.

En México hasta el día de ayer se han aplicado en más de tres meses 10 millones 984 mil 869 dosis de las vacunas disponibles de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik V.