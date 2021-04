Deja Roberta Jacobson cargo como asesora especial en frontera con México a finales de abril

A finales del mes de abril, Roberta Jacobson abandonará su cargo de asesora especial y coordinadora para la frontera del gobierno de Joe Biden, confirmó este viernes el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Jake Sullivan.

En su regreso a la función pública tras renunciar a la embajaduría de Estados Unidos en México en marzo de 2018, Jacobson se había convertido en la “zar fronteriza” del gobierno Biden, que quería aprovechar su experiencia y conocimiento de los flujos migratorios, su buen conocimiento de la región y sus principales actores, así como su buena reputación, para poder lidiar con uno de los asuntos más espinosos, publicó El Universal.

Jacobson recordó, en una entrevista en The New York Times, que su función en el círculo cercano del presidente como encargada de la frontera, puesto al que fue nombrada días antes de que Biden tomara posesión de su cargo, estaba limitada a los 100 primeros días del nuevo gobierno, hito que se cumplirá precisamente a finales de mes.

Sullivan también recordó ese compromiso en el comunicado en el que oficializó el retiro de Jacobson de su cargo, una posición que abandona “habiendo dado forma a nuestra relación con México como un socio igualitario, habiendo lanzado nuestros renovados esfuerzos con las naciones del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras, y habiendo subrayado el compromiso de esta administración de revitalizar el sistema de inmigración de los Estados Unidos”, expresó el asesor en seguridad nacional de Biden.

No quedó claro si la Casa Blanca tiene previsto substituir a Jacobson con alguna otra figura que pueda tomar el cargo, o si simplemente la posición de coordinación de la frontera quedará vacante de ahora en adelante. Si esto último fuera el caso, el vacío se daría en un momento en el que la situación en la frontera está en uno de sus momentos más delicados de la historia reciente.

Las últimas cifras de llegadas de migrantes indocumentados a la frontera entre Estados Unidos y México están en máximos históricos, nunca vistos en las últimas dos décadas; especialmente alarmante es el ritmo de llegada de menores no acompañados, que se ha duplicado de febrero a marzo y que ha puesto al sistema de acogida de EU en colapso permanente, con más de 20 mil menores bajo su custodia y sin las instalaciones adecuadas para hacer frente a su llegada.

Sullivan, en su comunicado, solo se limitó a recordar que la vicepresidenta Kamala Harris es la figura que está liderando los esfuerzos de la administración de EU para tratar de arreglar el asunto migratorio, que tiene como objetivo prioritario la mejora de las condiciones en los países de origen para atajar los problemas que mueven a la migración en su raíz y, de ese modo, frenar el flujo de migrantes indocumentados que salen de Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos.

El nombramiento de Harris no fue detonante para la decisión de su retiro, aseguró Jacobson en su entrevista con el The New York Times. “Nadie podría estar más entusiasmado por ver la vicepresidente tomar ese rol; no ha tenido nada que ver con mi decisión”, aseguró la exembajadora en México.

En paralelo, en otra entrevista con Bloomberg, Jacobson pidió a las empresas estadounidenses que inviertan en México y Centroamérica para tratar de recudir los flujos migratorios, a la vez que reconoció que la corrupción gubernamental y el poder de los cárteles de tráfico de personas son factores que entorpecen el progreso hacia el control de la migración en la región.