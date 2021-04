Que la UIF investigue a Latinus, pide bancada de Morena

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) fueron exhortados por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para que investigue el origen del financiamiento del portal de noticias Latinus encabezada por Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo.

Reina Celeste Ascencio Ortega, diputada de Morena publicó en la Gaceta Parlamentaria de esa Cámara su petición de investigar el medio de comunicación por la sospecha de que es financiado con recursos de procedencia ilícita, publicó Eje Central.

Señala que estos recursos provendrían de funcionarios públicos del Estado de Michoacán y del gobernador del estado, Silvano Aureoles.

“Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la UIF y a la FGR, a investigar la licitud del origen de los recursos que financian a la plataforma de comunicación denominada Latinus, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión)”

La legisladora aseguró que desde el 2007 hay un mandato constitucional que establece que no se puede acceder a la radio y televisión con fines electorales.

De tal manera, indicó la morenista, se debe distinguir entre los medios de comunicación que ejercen una autentica libertad de expresión respecto a aquellos que son financiados por personajes políticos y empresarios con el objeto de influir directamente en las contiendas electorales.

“Ello se menciona, por algunos medios que se excusan en la libertad de expresión para desequilibrar las tendencias electorales”, aseguró Ascencio Ortega.

En su intervención, la diputada recordó que el propio Roberto Madrazo, quien fuera exgobernador de Tabasco por el PRI, aceptó que sus familiares financian la plataforma.

La legisladora mencionó que se estima que aquellos personajes políticos y empresarios que podrían estar contratando espacios en medios de comunicación incurren en una falta al artículo 41 de la Constitución.

Al respecto, la legisladora citó la parte de este articulo para indicar la falta cometida en este caso:

“Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

Por este motivo, solicitó a la UIF y la FGR que investigue los recursos del medio de Carlos Loret de Mola.

Este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, se dedicó un espacio a explicar el “montaje” realizado por el exsecretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en el caso Cassez.

Sin embargo, el periodista de Latinus aseguró que esta embestida en su contra no es por el caso de los personajes del caso, sino por haber exhibido al hermano del Presidente, Pío López Obrador; a su prima Felipa Obrador; al productor Epigmenio Ibarra; al director de la CFE, Manuel Bartlett; y a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Además, de que el ataque desde la mañanera en Palacio Nacional “es para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada”.

“Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente”, indicó Loret de Mola a través de sus redes sociales.