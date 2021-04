De 40 mdp de las campañas ‘nos chingamos 25’, dice Alfredo Adame, candidato de RSP, en supuesto audio

Un supuesto audio en el que Alfredo Adame, actor y candidato a diputado por el Distrito 14, en Tlalpan, Ciudad de México por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), habla de tomar dinero de las campañas, fue difundido este día por diversos medios.

En la grabación supuestamente atribuida al polémico actor se escucha cuando habla con otra persona de tomar de los “40 millones (del presupuesto para la campaña) nos chingamos 25 y así son los negocios porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara por eso necesitan agarrar de todo el rollo, por eso van a apoyar a RSP para que meta la diferencia y con ello Morena obtenga la mayoría”.

En el audio, compartido en Twitter, se escucha al candidato por el RSP, asegurar que ya habló con Elba Esther Gordillo, ex lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ligada al partido, así como con Fernando González, fundador de RSP, afirmando que Morena quiere tener mayoría en la Cámara de Diputados, por eso apoyarán a su partido y con ello alcanzar a los “256 en la cámara”.

“Yo ya me senté con Elba Esther, cabrón. Ya me senté con Maricruz Montelongo, la hija, y con Fernando González, con todo el rollo, y con Pedro Pablo de Antuñano. El pedo va. La orden es ‘no le tires pedo a Claudia Sheinbaum’, por ejemplo, en Tlalpan. ‘No le tires pedo a López Obrador.’ A la que quedó, que es una pendeja y me la robó la vez pasada, (Patricia) Aceves, chínguenla. Además está peleadísima con Claudia”, dice.

El audio que circulan de Alfredo Adame candidato a diputado de RSP, el partido del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González… Va a decir Adame, "soy actor'. pic.twitter.com/FLr21Q175j — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 5, 2021

En este sentido, aseguró que “los dueños” del partido RSP son el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y Elba Esther Gordillo Morales, quien estuvo presa 5 años y 10 meses por la acusación de la entonces Procuraduría General de la República de haber desviar fondos del SNTE.

“Ahora te voy a decir cuál es el pedo, los dueños de ese partido son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther”, se escucha decir en la grabación atribuida a Adame.

Para concluir el audio, se escucha decir a Adame que el partido RSP “va con todo” y asegura que le dieron “un chingo de dinero”.

En los segundos finales de dicha publicación, se recuerdan los escándalos del ahora político, entre los que destaca que hace unos días, surgió un video difundido por Luis Alberto Ordaz, youtuber conocido como “Rey Grupero”, donde se ve a Adame en un incidente de tránsito, amenazó con un arma de fuego a una familia.

Redes Sociales Progresistas recibió un presupuesto de 19 millones 792 mil pesos en financiamiento ordinario al que se suman otros 890 mil para actividades específicas, 3 millones 741 mil en prerrogativas postales y 26 mil más en prerrogativas telegráficas. Esto sin contar los montos otorgados por los organismos públicos locales electorales (OPLES) en cada entidad de la República.