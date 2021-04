AMLO no se vacunará contra el COVID-19 por el momento, por recomendación médica

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que por el momento no se vacunará contra el COVID-19, porque aún tiene anticuerpos.

En la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario señaló que un médico le recomendó no hacerlo.

“No es indispensable que me vacune. Tengo suficientes anticuerpos”, dijo.

Para explicar la razón de porque esperará para recibir la vacuna, dijo que mañana martes asistirá a la conferencia un médico.

“Dos médicos me habían dicho que sí y el que me atendió me dijo no, no hace falta, puede esperar. Me planteó dos meses”, indicó.