Rocha Moya inicia campaña con evento masivo

Con un evento masivo el candidato común de Morenay el PAS, Rubén Rocha Moya, inició la campaña rumbo a la gubernatura el primer minuto de este domingo.

El candidato estuvo acompañado del presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda; la senadora Imelda Castro; el senador Raúl Elenes y el delegado nacional de Morena, Américo Villarreal, en la explanada de su casa de campaña ubicada frente a la Unidad de Servicios Estatales en Culiacán.

Rocha Moya agradeció a Cuén la alianza que los hermana y los lanza a un momento que pudiera ser temporal pero también puede ser trascendente e ir más allá del proceso electoral.

“Que nos quede claro, Sinaloa tiene sed de cambios verdaderos, reales, trascendentes, duraderos y no vamos a presumir pero nosotros somos las única opción para que ocurran esos cambio en el estado”, dijo.

Aseguró que buscará cambiar a Sinaloa y acabar con la corrupción y los corruptos.

No podrá terminar la corrupción en las oficinas de los gobiernos municipales y estatales, indicó, si siguen dejando a la misma gente que ha medrado y que ha atentado contra el patrimonio del pueblo.

Manifestó que es fundamental instalar la cuarta transformación en Sinaloa para apoyar al presidente

Indicó que quiere un gobierno que no robe, no mienta y no traicione.

Señaló que será una campaña electoral que da cuenta de una nueva época histórica para Sinaloa de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador quien estuvo en la boleta de 2018 y ayudó a los que ahora ostentan un puesto de representación popular.

“Ahora está con mayor fuerza que el 2018 porque es un hombre congruente que ha llegado al gobierno, tesonero con sus compromisos y ha cumplido aún a pesar del muro de resistencia de las conservadores y ha vencido todos los intereses que se oponen a la transformación”, dijo.

El candidato a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, inició su participación ofreciendo disculpas a los asistentes porque por la pandemia trató de limitarse el aforo de personas pero no se pudo controlar.

“En Morena y en el Partido Sinaloense tenemos principios similares de respeto por el género humano, tenemos también en común la ideología de izquierda de luchar siempre por el pueblo y para el pueblo, seguir los lineamientos de ese gran líder que tenemos el licenciado Andrés Manuel López Obrador que hoy es nuestro presidente y gracias a él ganamos la vez pasada”, dijo.

Aunque en esta elección el presidente AMLO no esté en la boleta, comentó, el resultado será mejor que antes porque él cumplió las promesas de campaña y fortalece al movimiento.

Señaló que a Morena también lo fortalece la candidatura en común con un partido de mucho prestigio en Sinaloa como es el PAS, presidido por Héctor Melesio Cuén, una persona a la que respeta porque ha trabajado toda su vida por buscar la unidad de un pueblo y la unidad es la que los llevará al triunfo.

Reconoció que tienen adversarios que no son pequeños.

El presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, manifestó que es un honor como Partido Sinaloense acompañar a quien será el próximo gobernador de Sinaloa,

“Hemos avanzado mucho, Morena ha avanzado mucho y ahora con el doctor Rubén Rocha le vamos a dar la puntilla a este gobierno, vamos a ganar la gubernatura del estado de Sinaloa”, manifestó.

Los pasistas han encontrado mucha vibra positiva con Morena y tienen muchas cosas en común como que ambos ponen por delante el interés de los ciudadanos.

La senadora, Imelda Castro Castro, dijo es un momento muy importante para el país y Sinaloa por el inicio del proceso electoral.

Señaló que hoy se abre una página en la lucha para transformar democráticamente a Sinaloa.

“En Sinaloa vamos a consolidar la cuarta transformación”, manifestó.

El delegado nacional de Morena, Américo Villarreal, señaló que Morena ganará en todas las candidaturas.

“Nos vamos a llevar el carro completo en Sinaloa no tengan duda”, aseguró.

Dijo que cada vez es más la gente que se suma al movimiento para luchar por el proyecto de nación y una nueva historia del país.

En el evento estuvieron enlazados virtualmente los 18 candidatos a las presidencias municipales y los 24 candidatos a diputaciones locales.