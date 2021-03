En Miami Beach implementan toque de queda ante alta afluencia de visitantes

En Miami Beach, Florida, las autoridades decretaron ayer sábado el toque de queda a partir de las 20:00 horas, con lo que se mantendrán cerrados los viaductos de acceso a la isla debido a las gran cantidad de visitantes durante el receso universitario de Spring Break.

El alcalde Dan Gelber dio a conocer que durante el toque de queda ninguna persona podrá circular en el área de South Beach, en el sur de Miami Beach donde se han presentado desmanes durante las últimas semanas, a partir de la 20:00 horas, y los restaurantes y bares deberán cerrar a esa mismas hora.

También permanecerán cerrados durante las noches los accesos a Miami Beach a través de los viaductos Julia Tuttle, MacArthur y Venetian, los tres principales que conectan Miami con el sur de Miami Beach. Solo será permitido el paso a residentes y personal de emergencia.

Las medidas estarán en vigor durante tres días, dijo Gelber en rueda de prensa, pero hay recomendaciones de otras autoridades para que se extienda.

City of Miami Beach Announces 8 p.m. Curfew in High Impact Zone Starting Tonight — Officials Also Impose Additional Spring Break Emergency Measures pic.twitter.com/3lmt3FsbJw

— #MaskUpMiamiBeach (@MiamiBeachNews) March 20, 2021