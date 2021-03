Revisión concluye que vacuna COVID-19 de AstraZeneca supera beneficios a los riesgos

El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) — comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) confirmó que los beneficios de la vacuna para combatir la amenaza, aún generalizada, de COVID-19, continúan superando el riesgo de efectos secundarios y que la vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de coágulos sanguíneos (eventos tromboembólicos) en quienes la reciben.

Al concluir la revisión preliminar sobre la detección de coágulos sanguíneos en personas inoculadas con la vacuna contra COVID-19 desarrollada por AstraZeneca en su reunión extraordinaria del 18 de marzo de 2021, confirmó además que no hay evidencia de un problema relacionado con lotes específicos de la vacuna o con sitios de fabricación particulares.

Sin embargo, la vacuna puede estar asociada con casos muy raros de coágulos de sangre asociados con trombocitopenia, es decir, niveles bajos de plaquetas en la sangre (elementos en la sangre que ayudan a la coagulación) con o sin sangrado, incluidos casos raros de coágulos en los vasos que drenan la sangre del cerebro (CVST).

Estos son casos raros: alrededor de 20 millones de personas en el Reino Unido y el Espacio Económico Europeo (EEE) habían recibido la vacuna hasta el 16 de marzo y la EMA había revisado solo 7 casos de coágulos de sangre en múltiples vasos sanguíneos (coagulación intravascular diseminada, DIC) y 18 casos de CVST. No se ha probado un vínculo causal con la vacuna pero es posible y merece un análisis más detallado.

El PRAC involucró a expertos en trastornos sanguíneos en su revisión y trabajó en estrecha colaboración con otras autoridades de salud, incluida la MHRA del Reino Unido, que tiene experiencia en la administración de esta vacuna en alrededor de 11 millones de personas. En general, el número de eventos tromboembólicos notificados después de la vacunación, tanto en los estudios previos a la autorización como en los informes posteriores al lanzamiento de las campañas de vacunación (469 informes, 191 de ellos del (EEE), fue inferior al esperado en la población general. Esto permite que el PRAC confirme que no hay un aumento en el riesgo general de coágulos de sangre. Sin embargo, en los pacientes más jóvenes persisten algunas preocupaciones, relacionadas en particular con estos raros casos.

Los expertos del Comité examinaron con extremo detalle los registros de DIC y CVST notificados por los Estados miembros, 9 de los cuales resultaron en muerte. La mayoría de estos ocurrieron en personas menores de 55 años y la mayoría eran mujeres. Debido a que estos eventos son raros y la enfermedad de COVID-19 por sí misma causa trastornos de la coagulación sanguínea en los pacientes, es difícil estimar una tasa para estos eventos en personas que no han recibido la vacuna. Sin embargo, con base en las cifras anteriores a COVID, se calculó que se podría haber esperado menos de 1 caso notificado de CID para el 16 de marzo entre personas menores de 50 años en los 14 días posteriores a la recepción de la vacuna, mientras que se habían notificado 5 casos. De manera similar, se podría haber esperado un promedio de 1.35 casos de CVST en este grupo de edad, mientras que para la misma fecha de corte había 12. Un desequilibrio similar no fue visible en la población de mayor edad que recibió la vacuna.

El Comité opinó que la eficacia probada de la vacuna para prevenir la hospitalización y la muerte por COVID-19 supera la probabilidad extremadamente pequeña de desarrollar DIC o CVST. Sin embargo, a la luz de sus hallazgos, los pacientes deben ser conscientes de la posibilidad remota de tales síndromes, y si se presentan síntomas que sugieran problemas de coagulación, los pacientes deben buscar atención médica inmediata e informar a los profesionales de la salud sobre su vacunación reciente. Ya se están tomando medidas para actualizar la información de la vacuna para incluir más información sobre estos riesgos.

El PRAC llevará a cabo una revisión adicional de estos riesgos, incluido el análisis de los riesgos con otros tipos de vacunas contra COVID-19 (aunque hasta ahora no se ha identificado ninguna señal de monitoreo). Continuará la vigilancia estrecha de seguridad de los informes de trastornos de la coagulación sanguínea y se están instituyendo más estudios para proporcionar más datos de laboratorio, así como pruebas del mundo

real. La EMA se comunicará más adelante según corresponda.

Información para pacientes

La vacuna contra COVID-19 AstraZeneca no está asociada con un mayor riesgo general de trastornos de la coagulación sanguínea.

Ha habido casos muy raros de coágulos de sangre inusuales acompañados de niveles bajos de plaquetas en la sangre (componentes que ayudan a la coagulación de la sangre) después de la vacunación. Casi todos los casos notificados correspondieron a mujeres menores de 55 años.

Debido a que el COVID-19 puede ser tan grave y está tan extendido, los beneficios de la vacuna para prevenirlo superan los riesgos de los efectos secundarios.

Sin embargo, busque asistencia médica inmediata y mencione su reciente vacunación si sufre alguno de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca:

 falta de aliento,

 dolor en el pecho o el estómago,

 hinchazón o frialdad en un brazo o una pierna,

 dolor de cabeza intenso o que empeora o visión borrosa después de la vacunación,

 sangrado persistente,

 múltiples pequeños hematomas, manchas rojizas o violáceas, o ampollas de sangre debajo de la piel.

Información para profesionales sanitarios

Se han notificado casos de trombosis y trombocitopenia, algunos de los cuales se presentan como trombosis de la vena mesentérica o de la vena cerebral / seno venoso cerebral, en personas que habían recibido recientemente la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca; estos casos ocurren principalmente dentro de los 14 días posteriores a la vacunación. La mayoría de los informes involucraron a mujeres menores de 55 años, aunque parte de esto puede reflejar una mayor exposición de dichas personas debido a que las campañas de vacunación se dirigen a poblaciones particulares en diferentes Estados miembros.

El número de eventos notificados supera los esperados y, por lo tanto, no se puede excluir la causalidad, aunque no está confirmada. Sin embargo, dada la rareza de los eventos y la dificultad de establecer la incidencia inicial, ya que la enfermedad de COVID-19 en sí misma provoca hospitalizaciones con complicaciones tromboembólicas, la fuerza de cualquier asociación es incierta.

La EMA considera que el balance beneficio-riesgo del biológico sigue siendo positivo y no existe asociación con los trastornos tromboembólicos en general. Sin embargo, se tomarán medidas para actualizar la ficha técnica y el prospecto con información sobre los casos de CID y CVST que se hayan producido.

Se insta a los profesionales de la salud a estar atentos a posibles casos de tromboembolismo, DIC o CVST que se produzcan en personas vacunadas.

Se debe advertir a los receptores que busquen atención médica inmediata para los síntomas de tromboembolismo, y especialmente los signos de trombocitopenia y coágulos sanguíneos cerebrales, como moretones o sangrado, y dolor de cabeza persistente o severo, particularmente después de 3 días después de la vacunación.

Se enviará una comunicación directa al profesional sanitario (DHPC) a los profesionales sanitarios que prescriban, dispensen o administren el medicamento. El DHPC también se publicará en una página dedicada en el sitio web de la EMA.

