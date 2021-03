Fallece el artista plástico Vicente Rojo a los 89 años

El escultor y pintor Vicente Rojo falleció a los 89 años de edad debido a complicaciones cardiacas.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro en retiro José Ramón Cossío, informó la noticia del deceso la noche de ayer miércoles: “Con gran tristeza informo del fallecimiento de Vicente Rojo, gran artista y enorme ser humano. Un entrañable compañero en El Colegio Nacional. Un fuerte y solidario abrazo a Bárbara, sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

La muerte del creador español, quien llegó a residir a México en 1949, fue lamentada por intelectuales, políticos e instituciones de educación y cultura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso. “Lo sentimos muy muy mexicano, como se sentía él. Lo conocí porque hizo la fuente de la Plaza Juárez, cuando fui jefe de Gobierno. En paz descanse”, dijo en la conferencia mañanera.

El monero Rafael Barajas, mejor conocido como “Fisgón” también le dedicó un mensaje al artista:

“Hace unos días me llamó Vicente Rojo. Uno de los hombres más buenos, generosos, brillantes y talentosos que he conocido. Platicamos de tonteras y chismes. No sabía que nos estábamos diciendo adiós. Me duele en el alma su partida. Abrazo a su familia”, escribió en Twitter el monero Rafael Barajas, mejor conocido como “Fisgón”.

La UNAM lamenta la pérdida del artista gráfico Vicente Rojo, doctor honoris causa por la Universidad Nacional. A través de la @revista_unam recordamos su icónico legado > https://t.co/Ypp1iAFy15 pic.twitter.com/TG6rByDJNe — UNAM (@UNAM_MX) March 18, 2021

Vicente Rojo Almazán nació el 15 de marzo de 1932 en Barcelona, España, y llegó a residir a México en 1949. Involucrándose desde entonces en actividades editoriales. Empezó a trabajar como tipógrafo en la editorial de lo que era el Instituto de Bellas Artes de entonces, bajo el cobijo de Miguel Prieto.

A partir de 1953, colaboró en el diseño de la revista Artes de México, en el suplemento México en la Cultura del diario Novedades y en la oficina de ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); asimismo en la Revista de la Universidad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el suplemento La cultura en México (1962-1974) de la revista Siempre!

La muerte de Vicente Rojo sorprende a nuestro Colegio en plena realización de dos obras con que el artista honra a su amigo Octavio Paz. Nos toca concluir su homenaje a "Piedra de sol", celebrar así su vida e imaginación y con ellas el diálogo amoroso de la palabra y la piedra. pic.twitter.com/A5FzkkPuvX — San Ildefonso (@SanIldefonsoMx) March 18, 2021

Obtenida la nacionalidad mexicana, estudió pintura en la escuela de arte La Esmeralda, y realizó durante más de 40 años una amplia obra en pintura, diseño gráfico y, en fechas más recientes, escultura. Expuso en numerosas ocasiones en México y en el extranjero, a partir de 1958. En 1991, fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Bellas Artes,​ y el Premio México de Diseño, y participó en el diseño gráfico de diversas publicaciones culturales como, por ejemplo, la Revista de Bellas Artes (INBA), la Revista de la Universidad de México (UNAM), Plural, México en el Arte (INBA) y el periódico La Jornada, entre otros.

Cofundador en 1960 de la Editorial Era, de cuyo consejo editorial formó parte y donde también colaboró como director de arte. Miembro de la llamada Generación de la Ruptura, es una figura importante y destacada dentro de las artes estéticas, donde es considerado uno de los artistas más importantes del abstraccionismo en México.