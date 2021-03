‘El que lo dice lo es’, le responde Vladimir Putin a Joe Biden

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió a las afirmaciones de su homólogo estadounidense Joe Biden, quien lo consideró un “asesino”.

“En cuanto a la declaración de mi colega estadounidense, realmente, como él dijo, nos conocemos personalmente. ¿Qué le respondería? Yo le digo: ¡mantente sano! Le deseo buena salud. Lo digo sin ironía, no como una broma”, dijo Putin durante una reunión con representantes del público en Crimea y Sebastopol.

“Si hablamos más ampliamente sobre este tema, esto es lo que me gustaría decir. Cuando evaluamos a otras personas, o cuando evaluamos a otros estados, otras naciones, siempre nos miramos en el espejo, siempre nos vemos a nosotros mismos. Siempre cambiamos a otra persona por lo que somos. Recuerdo que en mi niñez, cuando discutíamos en el patio, decíamos: ‘El que lo dice lo es’. Y esto no es una forma de decir, esto no es solo una broma, el significado psicológico de esto es muy profundo. Siempre vemos nuestras propias cualidades en otra persona y pensamos que es igual que nosotros. Basándonos en esto, evaluamos sus acciones”.

Putin se refirió además al “exterminio de la población local” durante el desarrollo de Estados Unidos y a “un periodo de esclavitud muy cruel”. También habló sobre el movimiento Black Lives Matter y de cómo, según él, los afroamericanos todavía enfrentan casos de “injusticia”.

El mandatario ruso concluyó matizando que Moscú no cortará lazos con Washington pero que trabajará con Estados Unidos cuando a Rusia le resulte “beneficioso”.

“Estados Unidos en su conjunto está decidido a tener relaciones con nosotros, pero en aquellos asuntos que son de interés para Estados Unidos. Nosotros (aunque ellos piensen que somos iguales a ellos) somos otras personas, tenemos un código genético, cultural y moral diferente, pero sabemos defender nuestros propios intereses”, dijo Putin. “Y trabajaremos con ellos, pero en aquellas áreas en las que nosotros mismos estemos interesados y en aquellas condiciones que consideremos beneficiosas para nosotros. Y tendrán que tener en cuenta esto, a pesar de todos los intentos por detener nuestro desarrollo. A pesar de las sanciones y los insultos, tendrán que tener en cuenta esto”.

El día anterior, Biden respondió afirmativamente cuando se le preguntó si consideraba a Putin un asesino. Al mismo tiempo, agregó que Estados Unidos planea continuar la cooperación con Rusia en áreas donde los países tienen intereses comunes, por ejemplo, en el desarme nuclear.

Más temprano, el el Kremlin calificó de “muy malas” las declaraciones de Biden y dijo que demuestran que el mandatario de EU no quiere mejorar las relaciones con Rusia.

“Diré solamente que son unas muy malas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Demuestran que no quiere mejorar las relaciones con nuestro país, y en adelante vamos a partir de ello”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que lo sucedido no había ocurrido “nunca antes en la historia” de las relaciones entre los dos países.

“Estas relaciones son muy malas”, añadió el portavoz, que subrayó que la pregunta de cómo mejorarlas no hay que formulársela a Rusia.