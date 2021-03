Obtiene Mario Marín suspensión definitiva contra formal prisión

El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, obtuvo una suspensión definitiva de un juez federal contra el auto de formal prisión que se le dictó por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

De acuerdo a una publicación de Aristegui Noticias, la noticia fue confirmada por Aracely Andrade, abogada de Lydia Cacho.

La suspensión definitiva le fue otorgada al exmandatario priista el pasado 11 de marzo por el Juez Tercero de Quintana Roo.

Por determinación del juez, todas las cuestiones relativas a la libertad de Marin, ahora se tramitarán en su juzgado, informó la abogada.

La medida cautelar no implica la libertad del exgobernador, aunque el juez no hizo públicos los efectos que tendrá el recurso. Sin embargo, programó la audiencia para el 18 de marzo de este año, donde resolverá si le concede o no el amparo.

Aracely Andrade explicó que, en términos prácticos, el juez Segundo de Distrito puede seguir el procedimiento como hasta ahora, pero no puede dictar ninguna sentencia a favor ni en contra de ‘El gober precioso’.

Actualmente el proceso penal se encuentra en período de presentación de pruebas. Debido a que la tortura es un delito grave, Marín debe continuar en prisión como hasta ahora.

El exgobernador de Puebla se encuentra actualmente recluido en la cárcel de Cancún donde también está preso el empresario libanés Jean Succar Kuri, uno de los protagonistas del libro de la periodista Lidya Cacho “Los demonios del Edén”.

Marín Torres fue detenido el pasado miércoles 3 de febrero en una vivienda del puerto de Acapulco, Guerrero, por elementos de la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

La tortura en agravio de Cacho habría ocurrido cuando la periodista fue detenida en 2005 y trasladada por tierra desde Cancún a Puebla, al ser cumplimentada en su contra una orden de aprehensión por delitos de difamación y calumnia.