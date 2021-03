Declina Ernesto Cordero invitación de RSP para ser candidato plurinominal

Ernesto Cordero declinó la invitación de la Comisión Ejecutiva de Redes Sociales Progresistas para participar como candidato a diputado.

El exsecretario de Hacienda y Crédito Público expuso sus razones a través de una publicación en redes sociales.

“Después de hacer una serie de consideraciones y tras un proceso de reflexión, he decidido no aceptar esta candidatura, dado que me encuentro dedicado a mis actividades profesionales en el sector privado”, indicó.

El expanista consideró que México necesita de la pluralidad política para enfrentar la nueva realidad. “Hay millones de mexicanas y mexicanos que buscan confiar e identificarse en una nueva alternativa política. En este sentido, Redes Sociales Progresistas tiene una gran oportunidad”.