Llama Unicef a no escatimar esfuerzos para mantener escuelas abiertas o priorizar su apertura

La Unicef llamó a los países a no “escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o priorizarlas en los planes de reapertura”, para evitar un segundo año con escuelas cerradas, y que ha afectado el aprendizaje en persona de 214 millones de niños de todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19.

Al presentar el ‘Aula contra la pandemia’ en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York para llamar la atención sobre la necesidad de que los gobiernos den prioridad a la reapertura de las escuelas, el organismo señaló en el informe de análisis sobre cierres de escuelas, que 14 países en todo el mundo han permanecido cerrados en gran parte desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021. “Dos tercios de esos países se encuentran en América Latina y el Caribe, lo que afecta a casi 98 millones de escolares. De los 14 países, Panamá ha mantenido las escuelas cerradas la mayor parte de los días, seguido de El Salvador, Bangladesh y Bolivia”.

“A medida que nos acercamos a la marca de un año de la pandemia de COVID-19, se nos recuerda una vez más la catastrófica emergencia educativa que los cierres mundiales han creado. Cada día que pasa, los niños que no pueden acceder a la educación presencial se quedan cada vez más rezagados, y los más marginados pagan el precio más alto ”, dijo Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. “No podemos permitirnos pasar al segundo año de aprendizaje escolar limitado o incluso nulo para estos niños. No se deben escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o priorizarlas en los planes de reapertura”.

“El cierre de escuelas tiene consecuencias devastadoras para el aprendizaje y el bienestar de los niños. Los niños más vulnerables y los que no pueden acceder al aprendizaje a distancia corren un mayor riesgo de no volver nunca al aula e incluso de verse obligados a contraer matrimonio o trabajar infantil. Según los últimos datos de la UNESCO , más de 888 millones de niños en todo el mundo continúan sufriendo interrupciones en su educación debido al cierre total y parcial de las escuelas”, dijo.

