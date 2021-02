Partidos de todos los colores están haciendo campañas ilegales en Sinaloa

En redes sociales circulan las fotos. Presumen las reuniones con organismos civiles, con simpatizantes y con militantes. La campaña es franca aunque presuntamente con la salvedad de pedir el voto. Eso no puede hacerlo, aún y cuando esas visitas son precisamente para hacerlo, no lo hacen, se abstienen.

Son las campañas veladas. Pedir el voto sin pedirlo. Pero no es ilegal. Así lo explica el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, quien en entrevista vía telefónica explica un poco sobre los huecos legislativos para regular las actividades sociales de candidatos y aspirantes previo a las elecciones.

La retórica de las campañas es una y profundiza cuando llega la etapa del inter campañas, también llamada veda electoral. Y la pregunta redunda en el qué se puede y qué no se puede hacer.

“De entrada lo que no se puede hacer es hacer campaña, porque las campañas inician hasta el 4 de abril y lo que no se puede empezar a pedir a las personas es a que voten por uno, de hecho las campañas son positivas y negativas, no puedes pedir el voto a favor pero tampoco en contra de alguien, pero eso a veces se malinterpreta y a veces pensamos que las personas no pueden salir de sus casas y tienen que estar encerrados y eso también es un error”, explica Ruelas Miranda.

“Lo que no se debe de hacer es hacer campaña, pero tampoco podemos esperar que las posibles candidaturas o candidatos pues se recluyan y se concentren en su casa sin poder salir, sin poder asomar”, añade.

Pero parecen extremos muy alejados el uno del otro. La campaña y no hacer campaña. Por ejemplo, el caso Mario Zamora, sigue con eventos públicos. Tan sólo el jueves 18 la explanada de la Feria Ganadera se llenó de simpatizantes y militantes en un evento dirigido precisamente a ellos pero de mero trámite: recibir la constancia como candidato cuando fue el único que se registró en el proceso.

—Desde mi punto de vista eso es una campaña velada, o sea, si bien no pide el voto, no sé para qué otra finalidad busquen o pretendan realizar estas actividades.

—A finales del año pasado, en el mes de diciembre, el INE tomó un acuerdo que tenía que ver precisamente con esa parte y en alguna parte del acuerdo, es el 694 del 2020 del Consejo General, estableció tres elementos para identificar si la propaganda era constitutiva de actos anticipados de precampaña, o en este caso ya sería de campaña, y puso tres elementos que podían servir para identificarlos pero esos tres elementos no se los sacó de la manga, eso lo sacó de las resoluciones del Tribunal, porque pues mientras no se regule esto en una Ley, pues los acuerdos del INE terminan en un tribunal y muchas veces terminan siendo modificados.

“La más reciente modificación por parte del INE es relacionada al tema de las inter campañas o al período conocido como veda electoral, y según explica Ruelas Miranda, esto tiene qué ver con elementos personales, subjetivos y temporales.

“Dijo que podemos identificar propaganda o actos anticipados de campaña si lo que miramos tenía tres elementos, dice, un elemento personal, que el contenido de la propaganda se identifiquen voces, imágenes o símbolos que hagan razonablemente identificable al aspirante a un cargo de elección popular, también debe tener un elemento subjetivo y ahí se estableció que el contenido del mensaje difundido a través del medio de identificación del que se trate, se pueda advertir de manera directa o indirecta la promoción directa de algún aspirante, partido político o coalición, por lo que se presumirá la intención de promover el voto o presentar una candidatura.

En la presunción que cualquiera de los actores políticos cometiera un acto anticipado de campaña, tendría que existir una queja ante el órgano electoral correspondiente. Es decir, si es de algún aspirante a un cargo local, ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) y si es por alguno federal, ante el INE.

Pero ninguno se ha acusado, todos se tapan con la misma cobija. Ni siquiera han sugerido sobre estas actividades que no han parado desde fines de diciembre del año pasado y se han incrementado durante la segunda mitad de enero. Todos los partidos en todas las redes sociales.

Además existe el tema legislativo, No existe una Ley que realmente explique o desmenuce bien qué está bien y qué está mal.

—Como contexto, las redes sociales, son campañas veladas. Yo no encuentro otro motivo para llevar a cabo esas acciones si no es para pedir el voto.

—Y como dice el tercer elemento, el temporal, casualmente están después de realizado el proceso electoral y antes de la campaña, por qué, porque en periodo de campaña con toda libertad puedes pedir el voto.

—¿Qué tanto haría falta porque en redes sociales hay un campo fértil para llevar a cabo irregularidades electorales?

—Hay que decirlo, nuestra historia, nuestra legislación electoral, ha tendido a ser los últimos años más restrictiva que liberal y todo se prohíbe, se les prohíbe contratar espacios en medios de comunicación, no pueden hacer muchas cosas y en otros países es al revés, vemos incluso presidentes haciendo campañas con aviones presidenciales, con medios de comunicación y con recursos públicos y en nuestro país eso es el extremo opuesto y pues habría que ver si en una discusión amplia pues el congreso decide ir por el mismo camino pero reglamentarlo ya, o bien ir aligerando un poco la carga que tenemos ahorita.

Y todo se vuelve otra vez un tema de retórica. O uno de pedir sin pedir. Los eventos partidistas, ya sean privados o dirigidos a militancia, son eso. Y el ciudadano los nota aunque este mensaje no vaya dirigido a ellos. La salvedad, pues, es no pedir el voto.