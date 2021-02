Impulsarán agricultores frente común contra desabasto de fertilizantes recurrente

El sector agrícola pugnará por resolver de una vez por todas el desabasto de amoniaco que año con año pone en riesgo los rendimientos del campo, eleva los costos de producción y disminuye las ganancias de los productores, afirmó Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), advirtió que ya no están dispuestos a seguir pasivos ante la incertidumbre que año con año viven, provocada por la especulación en el suministro del fertilizante, por lo que impulsarán acciones a favor de la construcción de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

El dirigente agrícola manifestó que cristalizar este proyecto traerá grandes beneficios, no sólo al sector agrícola, sino a otras ramas de la economía, porque llegarían nuevas inversiones, incluso para darle valor agregado a la producción primaria regional.

Vega Román expuso que ya no pueden estar sujetos a la voluntad de los comercializadores ni a la falta de planeación de las importaciones de fertilizantes, sobre todo cuando tienen décadas sufriendo este problema y que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el productor.

Dijo que hoy, cuando está a la vuelta de la esquina la solución al desabasto, a la especulación y a los altos precios del amoniaco con la construcción de una planta de fertilizantes aquí, no pueden dejar de apoyar este proyecto, porque sería tanto como dejar pasar la gran oportunidad que por años ha estado esperando el sector agrícola de Sinaloa.

Explicó que por esa razón apoyan la construcción de la planta de fertilizantes, porque es una esperanza para el campo sinaloense y de todo el país, ya que en México no se produce amoniaco, generando una peligrosa dependencia de las importaciones, de los altos costos y de la especulación.

Marte Vega Román anunció que harán una gran convocatoria para que todos los productores agrícolas, tanto del sector privado como social y toda la iniciativa privada regional se sume a la defensa de la construcción de la planta de fertilizantes de GPO, porque es un proyecto viable, necesario y que vendrá a impulsar la economía de Sinaloa.