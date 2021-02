Propone PRI que cabildos transmitan sus sesiones en vivo y tengan comisión de transparencia

El Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa de re⁹forma a la Ley de Gobierno Municipal para la creación de la comisión de transparencia y anticorrupción en todos los cabildos de los Ayuntamientos de Sinaloa.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por el diputado del PRI, Faustino Hernández Álvarez, quien explicó que la propuesta incluye también la obligación de que todos los cabildos transmitan en vivo sus sesiones.

Quien fue también fue recientemente designado candidato del PRI a la alcaldía de Culiacán, expuso que sería más eficaz que la ciudadanía en cada uno de los municipios tuviera conocimiento de lo que está haciendo un cabildo.

Precisó que también se contempla que exista un código de ética que los funcionarios públicos municipales deberán seguir con rigor, especialmente en la atención que deben dar cada uno de los servidores públicos.

Explicó que el objetivo de crear en cada cabildo una comisión permanente de transparencia y anticorrupción obedece a la exigencia de la sociedad en estos temas y que los gobiernos municipales deben atender.

“No debe haber nada oculto en la decisiones institucionales de los gobiernos municipales”, expresó el diputado del PRI.

El transmitir en vivo las sesiones de cabildos, así como de sus comisiones permanentes, darían un paso importante de dar la máxima publicidad en los asuntos que atañe a los Ayuntamientos, manifestó.

Entre otro puntos, detalló que la iniciativa incluye también centros de mediación para atender la desavenencias entre ciudadanos, ya que muchas veces entre las comunidades se presentan conflictos que no son graves, sino menores, pero que no se resuelven porque los involucrados no tienen recursos para tramitar un juicio ante las autoridades correspondientes.

Agregó la necesidad de darle certeza jurídica a los cronistas municipales, porque ellos son garantía de recuperación, recreación y preservación de la cultura y la memoria histórica de las comunidades, y afianzan el orgullo y el sentido de pertenencia de la población a cada uno de los municipios.