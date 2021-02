Anuncian en Mazatlán apertura de centros de apoyo para registro de vacunación contra COVID-19

A partir de este martes 9 de febrero, el Ayuntamiento de Mazatlán contará con 13 módulos en la zona urbana y en la zona rural para inscribir a las personas de 60 años y más en la plataforma federal de registro para vacunarse contra el COVID-19.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que el gobierno municipal se suma a la campaña de la federación para apoyar a los adultos mayores que no han podido inscribirse en el sitio oficial https://mivacuna.salud.gob.mx

Benítez Torres explicó la ayuda en el registro va dirigido a personas con discapacidades, y personas vulnerables, “por eso lo que buscamos es con todo lograr disminuir, aminorar los casos positivos de Covid en Mazatlán”.

La Dirección de Informática también creó una aplicación digital para atender a los adultos mayores que no puedan trasladarse a los centros de apoyo, y éstos sean registrados en sus casas mediante una visita de trabajadores del Municipio.

“Decidimos hacer este esfuerzo que implica mucho trabajo, cada centro de apoyo va a contar con muchas personas trabajando. Afortunadamente no vamos a hacer gastos extras, es gente que trabaja aquí en el Ayuntamiento, unos son de DIF, otros son de Bienestar Social, de Informática, de tal manera que no significa ningún cargo a la economía de la Ciudad”.

La etapa de registro en estos centros de apoyo será durante el mes de febrero, en un horario de las 8:00 a las 13:00 horas.

Centros de apoyo para el registro de vacunación

– Ayuntamiento de Mazatlán

– Cedecom Genaro Estrada

– Cedecom Valles del Ejido

– Cedecom Francisco I. Madero

– CIDS-DIF Infonavit Playas

– Casa Diurna

– Club del Abuelo

– CIDS-DIF Villa Unión

– CIDS-DIF El Quemado

– CIDS-DIF El Quelite

– CIDS-DIF El Roble

– CIDS-DIF El Castillo

– CIDS-DIF La Noria