The Weeknd ofrece el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl

El cantante canadiense The Weeknd ofreció el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que este año disputan los Chiefs de Kansas City defienden su título contra los Buccaneers de Tampa Bay.

El intérprete inició el espectáculo en las gradas del estadio con Starboy y The Hills para después darle paso una escenografía de luces amarillas y espejos para cantar uno de sus primeros éxitos Can’t Feel My Face.

I Feel It Coming, tema a dueto con Daft Punk, fue el cuarto tema de la noche que concluyó para darle paso a la nueva y exitosa Save Your Tears.

.@TheWeeknd kicks off the #PepsiHalftime show with Starboy! #SBLV pic.twitter.com/DFAi1LNtNl

— NFL (@NFL) February 8, 2021