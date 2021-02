Margarita Zavala y cinco ex funcionarios de Felipe Calderón serán candidatos por el PAN

La esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala y cinco ex funcionarios de su gobierno, serán candidatos a diputados federales por el Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo a Proceso los aspirantes allegados a Calderón que fueron avalados como aspirantes por el PAN son: Francisco Ramírez Acuña, ex secretario de Gobernación; Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular; Ana Teresa Aranda, ex directora del DIF; Juan Miguel Alcántara, ex subprocurador y Jorge Zermeño, embajador en España.

La Comisión Organizadora Electoral del PAN aprobó el registro de candidatos a diputados de mayoría, por el método de designación, y Margarita Zavala Gómez del Campo será candidata a diputada federal por el distrito 10 de la Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía Miguel Hidalgo, que actualmente tiene en su poder Morena con Javier Hidalgo Ponce.

Este distrito, que comprende colonias de lujo como Polanco y Lomas de Chapultepec y populares como Pensil y San Joaquín, será disputado también por Salomón Chertorivsky, secretario de Salud de Calderón, por el partido Movimiento Ciudadano, y por el propio Hidalgo Ponce, quien busca la reelección.

La negociación del grupo de Calderón con el PAN permitió también que Zavala Gómez del Campo sea parte de las listas de diputados federales plurinominales para que, en caso de no ganar en el distrito, sea de todas maneras diputada federal y están pendientes otras candidaturas de este grupo, como Luisa María Calderón y Ernesto Cordero.

Las candidaturas logradas en el PAN por la facción de Calderón, quien no pudo lograr el registro de México Libre por haber hecho trampas, pueden aumentar en los distritos en los que este partido formó coalición con el PRI y el PRD, cuyas designaciones están pendientes.

Conforme a la lista de candidatos a diputados federales de mayoría, cuyo documento íntegro tiene el reportero, el secretario de Gobernación de Calderón en los primero años de su sexenio, Francisco Ramírez Acuña, contenderá por el distrito 10 de Jalisco, y Alcántara Soria, subprocurador, lo hará por el distrito 9 de Guanajuato.

Otros incondicionales a Calderón fueron ubicados en estados inverosímiles: Gil Zuarth, su exsecretario particular, subsecretario de Gobernación y senador, irá por el distrito 17 de Quintana Roo, pese a que es chiapaneco y residente en la Ciudad de México, mientras que Ana Teresa Aranda, quien fue directo del DIF irá por Jalisco 9 de Jalisco, pese a ser de Guanajuato y vivir en Puebla.

Zermeño Infante, quien fue embajador de Calderón en España, será candidato por el distrito 5 de Coahuila, en cuyo municipio de Torreón fue alcalde.

El PAN recogió a un perredista involucrado como diputado local en escándalos de corrupción, Leonel Luna Estrada, y lo designó candidato a diputado federal por el distrito 17 de la Ciudad de México.