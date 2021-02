PRI en Sinaloa: derrotados y revanchistas

Registros priistas, las mismas prácticas y los rostros de siempre

Cae la tarde en la explanada. La gente remolinada provoca un ruido continuo con las voces al mismo tiempo, se rompe con música de tambora al son de El Sinaloense. Es el registro de Faustino Hernández Álvarez como precandidato a la presidencia municipal de Culiacán. Son las mismas prácticas y con los mismos personajes del priismo.

La promesa de renovación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedó en eso. Los mismos cuadros que participaron en la elección de hace tres años se preparan para un proceso más. Al menos ese es el común denominador.

Otra característica es la “candidatura de unidad”. Faustino Hernández es un ejemplo. Significa que no se presenta otro registro al cargo, en este caso a la presidencia municipal de Culiacán, aún y cuando otros aspirantes amenazaron con registrarse o hasta se llegó a decir que eran ellos quienes serías los candidatos, como Aarón Rivas Loaiza, que ya fue alcalde sustituto, y Rosa Elena Millán Bueno, exdirigente del PRI.

El jueves estuvieron encerrados todos los aspirantes para tomar la decisión. Y el ungido en Culiacán es Faustino Hernández, como en Mazatlán Fernando Pucheta o en Ahome Marco Antonio Osuna.

Y será a ellos y ellas a quienes se apoyará sin discusión interna sobre decisiones de los aspirantes. Así lo explicó entre el tumulto de gente el dirigente del PRI, Jesús Valdés Palazuelos. Escoltó junto a Mario Zamora Gastélum, virtual candidato a la gubernatura por el partido, al único registrado para la precandidatura a presidente municipal.

En el evento estuvo ausente Protección Civil Estatal y Municipal. Las medidas de sana distancia es una moda que no aplica en los eventos partidistas. Nadie en las entradas con termómetro tomando temperatura y menos el gel antibacterial. Las medidas que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro exige al ciudadano, en el PRI no aplican.

Y la tambora sigue. El sauce y la palma suenan previo a la entrada del contingente al auditorio del PRI, en estos días con fiesta diaria. Atrás de la comitiva Sergio Jacobo, su compañero en la actual legislatura del Congreso Estatal y quien realizó el trámite que, según la convocatoria, aplicaba para Culiacán. La postulación sin problema.

Se terminaron las protestas ante las decisiones, como le pasó a Mario Zamora una semana atrás. Y aunque esta duró apenas poco, en el caso de la precandidatura de Culiacán la banda llegó desde temprano, la batucada sonando adentro y las pancartas y carteles de apoyo sobraron.

Ya la sede del PRI presumía su nueva imagen. El espectacular en el edificio ya no pertenece a Quirino Ordaz Coppel, sino a Mario Zamora. También la marquesina del auditorio vio mudar de nombre sus anuncios, ahora todos pertenecen al precandidato.

Por la revancha

Los municipios de Guasave, Mazatlán y Escuinapa están entre las derrotas de la elección pasada frente al tsunami de Morena. Aunque tres años más tarde el PRI lanza a los mismos protagonistas por la revancha: Diana Armenta Armenta, Fernando Pucheta Sánchez y Hugo Enrique Moreno Guzmán, respectivamente.

Los tres ya buscaron en aquel 2018 la reelección, y perdieron. Además ninguno de ellos ocupó cargo alguno durante la administración de Ordaz Coppel, como sí sucedió con otros derrotados en aquel proceso en 2018, como Jesús Valdés o Álvaro Ruelas, quien perdió en Ahome buscando también la reelección.

El partido deposita sus esperanzas en recuperar esos municipios, justamente con quienes ya fueron derrotados en el proceso anterior por los candidatos de Morena.

En Ahome el ungido fue Marco Antonio Osuna, ex funcionario del gabinete de Quirino Ordaz y ex diputado local en 2016-2017. Ahí replegaron a Bernardino Antelo Esper, quien finalmente se registró para buscar una diputación local.

Otro premiado de las derrotas de hace tres años fue Tomás Amador, hijo del ex líder del magisterio Daniel Amador, ahora virtual candidato a la presidencia municipal de Elota, como lo fue su padre. Además emigró su residencia, porque Tomás Amador ya había sido regidor de Culiacán.

Y la estafeta entre familia también tuvo aparición en otros registros. En Concordia Esmeralda Zatarain, es esposa del actual alcalde Felipe Garzón López. El poder se puede heredar.

Con más de un aspirante

La costumbre del aspirante único no se logró unánime. Hay cuatro municipios con más de un aspirante que se inscribió para la contienda interna: Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Escuinapa.

Entre las aspirantes aparecen la diputada local Margarita Inzunza que busca la alcaldía de Salvador Alvarado junto a Liliana Angélica Cárdenas, que ya fue alcaldesa en ese municipio. Y en Angostura le disputa la candidatura Arturo Ávila a la actual presidenta Aglaee Montoya.

En Mocorito hubo tres registros con Óscar Sinforoso Camacho, José Alfredo López, José Alfonso Acedo, mientras que Escuinapa tiene junto al ex alcalde Hugo Moreno las aspiraciones de Antonio Malacón y Rogelio Padilla.

Diputados Locales, la misma historia

Los registros para aspirantes a una candidatura para diputado local no fueron muy diferentes. Los mismos rostros. Algunos ex funcionarios, líderes sindicales, o buscando un nuevo cargo. La historia no cambió mucho.

Al PRI le tocaron 14 distritos dentro de la coalición, en algunos cuadros reciclados como Paola Gárate en el distrito 17 y Érika Sánchez del 13, ambos distritos de Culiacán.

Y en cinco de ellos hubo más de un aspirante. En el 03 de Ahome, junto al ex funcionario y ex candidato en la elección pasada Bernardino Antelo aparece Pedro Esparza López.

Por el 10 que abarca Badiraguato, Mocorito y Navolato aparecen Francisco Javier López López, Martha Antonia Aguilar y Nayeli del Rocío Ley.

En Culiacán en el 12 junto al ex líder del STASE Gabriel Ballardo se inscribió la ex funcionaria del DIF Municipal de la actual administración Hecbel Caballero, y en el 18 Francisco Javier Meza López y Guadalupe Dávalo López.

Por último, en Mazatlán en el distrito 23, Maribel Chollet, ex diputada y ex funcionaria del gabinete de Quirino Ordaz se inscribió junto a José Luis Arreola Montoya.

Con estas propuestas el PRI concluyó su selección interna de aspirantes, ahora tiene el cuadro completo. Solo dos renuncias de miembros del gabinete de Quirino Ordaz.