Piden hoteleros y Morena aclarar destino del Impuesto Sobre Hospedaje

El Grupo Parlamentario de Morena replicó la solicitud de hoteleros de Culiacán para que la Secretaría de Turismo clarifique la aplicación de 407 millones de pesos, recaudados en cuatro años de gobierno por concepto de Impuesto Sobre Hospedaje.

La petición que fue presentada en tribuna por la diputada de Morena, Flor Emilia Guerra Mena, quien señaló que la Secretaría de Turismo no tiene información sobre la aplicación del impuesto, al menos de carácter público.

En tribuna, durante la sesión ordinaria y virtual señaló que la sociedad no tiene manera de vigilar la aplicación de los millonarios recursos que se ejercen mediante el consejo estatal y que se producen a partir de la contribución del citado impuesto.

Citó que en noviembre del año pasado, hoteleros de Culiacán solicitaron que la Auditoría Superior del Estado investigue el destino de los recursos recaudados por el referido impuesto.

Mencionó que estaba dando voz a quienes se le habían acercado para demandar cuentas claras sobre el uso de ese impuesto, e incluso leyó en tribuna el oficio girado por parte de la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán para conocer la correcta aplicación de los recursos.

Recordó que en la reciente comparecencia del titular de la Secretaría de Turismo, Óscar Pérez Barros, se informó que la afluencia de turistas creció turistas creció en un 21 por ciento pese a la pandemia lo que implicaría que se tuvo un ingresos el año pasado por el orden de los 121 millones de pesos.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Turismo, Gloria Himelda Félix, aclaró que el Impuesto Sobre Hospedaje del 3 por ciento se recauda a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, no por parte de la Secretaría de Turismo.

Indicó que por el 2020 se tiene un estimado de recaudación de alrededor de 83.1 millones, cantidad que contrasta con la inversión que el gobierno estatal de 107 millones para la promoción turística con lo que se cumple los lineamientos del impuesto citado y bajo el seguimiento de un consejo consultivo.

Por su parte, el diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos, señaló que los impuestos se concentran en la Secretaría de Administración y Finanzas, y no tienen un fin específico.