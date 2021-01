Aplazar pago de impuestos a empresas durante emergencias sanitarias propone PRI

El Grupo Parlamentario del PRI presentó una propuesta de reforma a la Ley de Hacienda Estatal y Municipal para que las empresas puedan diferir el pago de impuestos ante autoridades fiscales en futuras pandemias.

La diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno, explicó durante la sesión ordinaria y virtual, que la idea es apoyar a las empresas durante el tiempo que dure una emergencia sanitaria y con ello mantener la generación de empleos, así como el crecimiento de las Mipymes.

La iniciativa contempla la postergación del pago de impuestos estarían vigentes mientras estén vigentes medidas sanitarias restrictivas.

Aclaró que esta reforma que se propone no es para otorgar un régimen fiscal de privilegio a las empresas, mucho menos para exentar el pago de los impuestos, sino que se cuente con un soporte legal para diferir el pago de impuestos estatales y municipales.

En circunstancias de emergencia sanitaria se otorgarían nuevos plazos pago de impuestos a las empresas para que no caigan en moratoria y para que no enfrenten problemas legales por la falta de pago oportuno, explicó