Autoriza AMLO a gobiernos estatales y empresas compra de vacuna anti COVID-19

Para evitar el uso “politiquero” de la vacuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay autorización para gobiernos estatales o empresas particulares para adquirir la vacuna y no se diga que el gobierno federal tiene el monopolio o impide la compra del producto.

Instruyó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que se emita hoy un comunicado estableciendo que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización, sólo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, a todos en general, público y privada, publicó La Jornada.

“El contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar y que sea de una farmacéutica autorizada. Por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas en México o están por autorizarse y también en dónde las van a aplicar. Esto último, para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación”, expuso.

El Presidente destacó que el gobierno federal va a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos de manera universal y gratuita, a partir de un plan de adquisición del biológico.

Es más, indicó, ya se tienen los contratos, ya tenemos el presupuesto, y hemos decidido vacunar primero a los médicos, enfermeras de hospitales Covid; segundo grupo prioritario adultos mayores, antes de que termine marzo, en dos meses, para eso tenemos ya compromisos de envíos de dosis suficiente, y de ahí seguimos con quienes tienen enfermedades crónicas y también con maestros donde lo vaya permitiendo el semáforo hasta vacunar a todos.

“Por eso que nos digan donde van a aplicar la vacuna para que no haya duplicidades. Estoy dando esta indicación para que no se mal interprete, que se diga que hay empresas que quieren y el gobierno, en monopolio, no se los permite.

“No, lo mismo gobierno estatales están en libertad de hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería, este es un asunto serio, es mejor definir las reglas. No habrá retrasos en las autorizaciones. También para que no anden engañando, diciendo voy a comprar pero resulta que en los hechos no hay nada real, es pura demagógica”.

Por ello subrayó la importancia de que es necesario que se presente el contrato de vacunas y se diga dónde las van a aplicar para no volver a vacunar a quienes ya están vacunados, esto si sucede que gobiernos consigan las vacunas antes de que nosotros vacunemos.

“Si en mayo, en junio, agosto, ellos consiguen la vacuna y quieren hacerlo, lo mismo, nosotros ya casi vamos a estar por terminar”.

Destacó que no es fácil adquirirla; “imagínense, nosotros ya tenemos el dinero, ya tendríamos 20 millones (de dosis), pero estamos todos los días revisando que se cumplan acuerdo con farmacéuticas.

A lo mejor no se sabe que no hay producción suficiente en el mundo, apenas se está empezando, diría yo bastante rápido. En otros casos descubrirlas y distribuirlas lleva tiempo, ahora vamos a prisa pero esto es una pandemia”.

Entonces, agregó, la capacidad de producción no es suficiente.

Resaltó que ahora no hay problema para la distribución de la vacuna y su aplicación a partir de la estructura del plan nacional.