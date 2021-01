Alerta Cofepris sobre venta ilegal de vacuna contra COVID-19 de Moderna en redes sociales

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris) dio a conocer que recibió información sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra COVID-19 de la empresa Moderna a través de las redes sociales.

“Esta Comisión informa que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna contra COVID-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional.

En un comunicado, la Cofepris informó que a la fecha, en México la aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19 es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, establecido por la Secretaría de Salud.

En este sentido esta COFEPRIS informa lo siguiente: “La vacuna contra COVID-19 de la empresa Moderna TX, Inc., por el momento, no está autorizada en México. Cualquier vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta en México, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”.

En caso de encontrar a la venta la vacuna de la empresa Moderna TX, Inc., no debe adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta. Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, puede realizar la denuncia sanitaria en https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias

En el caso de que haya comprado la vacuna y ésta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris

o a través del correo [email protected]