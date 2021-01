Defiende su vacunación alcalde de Escuinapa; director del HG lo apoya

El alcalde de Escuinapa, Emmet Soto Grave, defendió el haber recibido la vacuna de Pfizer para el COVID-19 debido a su condición de médico y de que desde que inició la pandemia, ha atendido pacientes por el virus.

Así lo explicó a reporteros del sureño municipio, justificando la vacuna no por su condición de alcalde sino porque presuntamente atiende pacientes con coronavirus, tanto de manera privada como en el Hospital General (HG) de Escuinapa, y sin remuneración al respecto, desestimando se deba a un privilegio del cargo.

“Para nada porque soy médico que atiendo pacientes con COVID, no es privilegio. Yo soy trabajador del Hospital General que ahorita está de permiso. Soy alcalde, soy internista, pero me he metido a ver pacientes con COVID al hospital, entonces creo que así como tengo riesgo igual que otros porque no sé si les dijo el doctor Delgado (director del HG) que no ha tenido apoyo de internistas del hospital para ver pacientes”, explicó.

Trabajadores del Hospital General denunciaron en redes sociales la vacunación del alcalde Soto Grave, como un abuso por parte del funcionario, quien además es médico con licencia y que ocupa el cargo de presidente municipal.

Al respecto, el director del HG de Escuinapa, Wilfrido Delgado Pardo, defendió la vacuna del alcalde criticando que muchos médicos internistas no quieren atender las áreas para pacientes con coronavirus mientras que Soto Grave lo ha hecho, presuntamente, desde el inicio de la pandemia.

Una reportera le cuestiona:

-¿Se podría decir que es negativo que el presidente de Escuinapa se haya vacunado de vacuna COVID aquí en el hospital de Escuinapa? ¿Es trabajador de aquí sí o no?

-El doctor sí, pero no está en la primera línea en donde están atendiendo en el área…

“¿Y tú sabes si ha venido o no ha venido a ver pacientes? Es que él ha venido a ver pacientes a la hora que le hablan, en la noche y todo. Pregúntales a los médicos que están ahí en ‘COVID’ si no hablan con él, hasta en video y todo y viene a ver a los pacientes, ¿Quién les enseñó a usar el ventilador?”

El alcalde Soto Grave defendió la vacunación bajo ese argumento, que en el HG de Escuinapa no hay personal suficiente para atender pacientes con COVID-19 e incluso brinda cursos para la operación del ventilador para la respiración artificial.

“Y ha sido cosa que desde que inició la pandemia he tenido la disposición de ver pacientes sin pagos, sin honorarios, simplemente por ayudar a la petición que el director me ha hecho y aparte no nada más eso he hecho sino también dar cursos de ventilación mecánica que tampoco ningún colega ha querido darlo”, dijo.

Respecto a la crítica de trabajadores del Hospital General, Emmet Soto Grave las desestimó explicando que estos pueden decir misa y que todo fue en apego a lo legal.

“Los trabajadores pueden decir misa, ¿no? Pero los trabajadores tienen turno, y el director y yo y gente del personal médico saben que hemos ido a ver pacientes, así que no vamos a caer en polémicas, soy alcalde y médico, soy médico especialista y hemos ido a ver pacientes y lo pueden constatar muchas voces de pacientes que he atendido”, dijo.

Señaló que la vacunación es merecida porque labora, a pesar de su licencia, en la atención a estos pacientes para apoyar la solicitud del director del HG.

“Entonces creo que es merecida porque estamos atendiendo pacientes con COVID en el hospital y atendimos el llamado del director (del hospital) cuando él nos requiere porque lamentablemente cuando la pandemia estaba en lo mero duro nadie quería entrarle, incluidos algunos médicos del hospital”.