Cierra el PRI Sinaloa jornada sin registros de simpatizantes

El proceso de registros a la candidatura a la gubernatura por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerró un primer momento con el plazo para los aspirantes simpatizantes, en el cual no hubo ningún registrado.

Según la convocatoria, los aspirantes simpatizantes, es decir, aquellos que no tuvieran registro como militantes del partido, tuvieron hasta el domingo 17 para presentar su intención de participar para posteriormente, luego de una revisión de los documentos, recibir una carta de aceptación.

Sin embargo no hubo registros. En días previos se manejó la posibilidad de que el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) Juan Alfonso Mejía se registrara por el partido para buscar la gubernatura, sin embargo en una entrevista para el noticiario Línea Directa el funcionario confirmó que no lo hizo y que permanecerá en el cargo en la secretaría.

En el proceso de registros queda abierta aún la posibilidad a la militancia aunque hasta el día de hoy no hay inscritos, teniendo como fecha límite el viernes 22.

La elección del candidato será vía convención de delegados por lo que el Comité Directivo Estatal del PRI trabaja en el proceso que sería semi presencial, ya que son alrededor de 400 delegados los que tomarán la decisión de escoger al candidato priista.