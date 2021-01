Dará a conocer la FGR este sábado el expediente de exoneración de Cienfuegos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de su cuenta de Twitter que este sábado dará a conocer el expediente del caso del ex secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda.

Serán los documentos y argumentos en los cuales se sustenta el no ejercicio de la acción penal por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita como lo consideraba la justicia estadunidense.

Ayer, la dependencia notificó al gobierno de Estados Unidos su decisión no ejercitar acción penal en contra del ex secretario de la SEDENA Salvador Cienfuegos Zepeda, y señaló que las autoridades de aquel país “retiraron los cargos” contra el ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cienfuegos Zepeda fue detenido en octubre del año pasado y durante cinco semanas permaneció detenido en Estados Unidos, hasta que en noviembre fue retornado a México sin cargo alguno y con la petición de que la FGR indagaría su responsabilidad por presuntos vínculos con la organización identificada como el Cártel H-2, una célula del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.