Candidaturas independientes son restrictivas, acusa Manuel Clouthier

Aunque hubo un triunfo luego de que el Tribunal Electoral (TEESIN) mandatara al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) la ampliación del período para recabar el apoyo ciudadano para candidatos independientes, estas siguen siendo restrictivas, explicó Manuel Clouthier.

El ex candidato al senado por la vía independiente y ex diputado federal, en rueda de prensa, señaló que el proceso tuvo duración de 17 semanas y hasta el 28 de diciembre se dictaminó que el período de 40 días se ampliaría a 60 para los aspirantes a las candidaturas a la gubernatura en Sinaloa.

“Modificó el plazo y lo aplaudimos, deja evidencia de la ilegalidad de la ley pero ellos pudieron haber hecho justicia y no lo hicieron”, señaló.

Explicó que la resolución fue un triunfo parcial ya que el Tribunal pudo modificar también el porcentaje de las firmas y no dejarlas en un 2 por ciento, esto, en proporción con el plazo para la recolección de las firmas.

“El tribunal podría haber modificado también el porcentaje de firmas y haber mantenido la misma proporción que marca la ley federal para Senador”, explicó Clouthier.

Por otra parte, Manuel Clouthier señaló que no participará de este proceso electoral debido a la falta de condiciones para ejercer el derecho de ser votado por la vía independiente, criticando la dilatación del litigio que primero no resolvió el Tribunal Federal para dejarlo hasta el plazo límite el TEESIN.

“Yo estoy retirado, no voy a participar en la contienda electoral de Sinaloa”, para luego leer una serie de requisitos que el próximo gobernador del estado deberá tener, entre los que señaló el no tener vínculos con el narcotráfico ni hacer tratos con ello, así como el real combate a la corrupción, cosa que dijo no hizo Quirino Ordaz Coppel con la administración de Mario López Valdez.