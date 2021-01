Finaliza IEES recepción de solicitudes a candidaturas independientes con 36 registros

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) dio inicio con la etapa de revisión de las 36 solicitudes a candidaturas independientes recibidas, tras finalizar la etapa para el proceso.

De las 36 solicitudes, solamente una fue para la gubernatura a cargo de Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda mientras que 13 para presidencias municipales repartidas en Ahome tres de ellas, una en Cosalá, Elota, Guasave y Culiacán, dos en El Fuerte.

También tres candidaturas a alcaldías en Mazatlán y una en Mocorito y Navolato de manera respectiva.

En sesión extraordinaria virtual del Consejo General del pasado domingo 3 de enero, se acreditaron seis solicitudes, tres de ellas de manera condicionada por no presentar cuentas bancarias.

Asimismo se determinó la no procedencia del registro del aspirante por el Distrito 15 del municipio de Culiacán, Mario Eduardo Rodríguez Kato, tras resolverse que se tiene por no presentada la Manifestación de Intención y no solventar este requisito dentro del plazo establecido.

Las tres acreditaciones aprobadas corresponden a Israel Zamorano Lara y Jairo Samuel Leyva Soto, como aspirantes a la candidatura independiente para la Presidencia Municipal del El Fuerte; y de Elzbieta Aleksandra Skoryna Martínez, como aspirante a la candidatura Independiente para la Presidencia Municipal de Ahome; quienes comenzaron el 04 de enero la obtención del apoyo ciudadano a través de la aplicación móvil diseñada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto que en las tres acreditaciones condicionadas por falta de entrega de cuentas bancarias, se encuentran los aspirantes independientes a Diputados Locales de Mayoría Relativa, a las fórmulas compuestas por Samir Herrera Fierro y Marcos Noel Vázquez Cervantes, por el distrito 01, con cabecera en El Fuerte; José de Jesús Mojica López y Julio Cesar Flores Delgado, por el distrito 22, con cabecera en Mazatlán; así como el ciudadano Santos Joel Cañedo Rodríguez, quien aspira a la presidencia municipal de Mazatlán; quienes una vez que solventen el requisito faltante y les entreguen la constancia, podrán iniciar con la recabación de firmas.

El Consejo General también aprobó hoy otorgar la acreditación de manera condicionada a César Iván Zacarías Martínez, aspirante a candidatura independiente a la Presidencia Municipal de Ahome y a Lydia Schobert Lizárraga, quien busca competir por la Presidencia Municipal de Mazatlán.

El Pleno señaló que se detectó que Zacarías Martínez no proporcionó datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la Asociación Civil; mientras que Schobert Lizárraga, además de la cuenta bancaria, se encontró que los estatutos contenidos en el acta Constitutiva de la Asociación Civil, no coinciden en su totalidad con el Modelo Único de Estatuto aprobado por el IEES.

Ambos tienen un plazo máximo de 10 días para solventarlo, a partir del día siguiente de la aprobación de este Acuerdo. Cabe destacar que con esta resolución, suman ya 8 solitudes aprobadas, cinco de ellas de manera condicionada, mientras que se tienen 27 solicitudes de prórroga de igual número de aspirantes a candidaturas independientes, las cuales serán analizadas y resueltas por el Consejo del IEES.