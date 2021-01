Es bueno reconocer ‘error’, señala AMLO sobre documento apócrifo de la CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “bueno” que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya reconocido el “error” de haber presentado un documento falso como comprobante de Protección Civil de Tamaulipas del incendio que, presuntamente provocó el apagón del pasado 28 de diciembre.

“Bueno, pues yo creo que es bueno reconocer que se cometió un error o, más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente. Entonces, que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas”, dijo durante la conferencia mañanera de este miércoles.

“Pero qué bien que se tiene capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia, ese es un distintivo de este gobierno. Además, así tiene que ser un gobierno democrático, tener capacidad para rectificar y decir la verdad siempre”.

Añadió que será la CFE la que aclare “si no fue lo que al principio sostuvieron, porque este documento es apócrifo; entonces, que den la explicación, qué fue lo que causó el apagón, y adelante. Antes no cambiaba nada, o sea, antes había silencio por completo, pero ahora no, ahora la vida pública tiene que ser cada vez más pública, no se puede engañar al pueblo”.

Ayer martes, Manuel Bartlett, titular de la CFE, admitió que el documento es falso, pero que el incendio que afectó los sistemas eléctricos, ocasionando el apagón, sí ocurrió.

“Sí hubo un incendio, sí está demostrado, los elementos que tiene la CFE lo hacen patente. Vamos a buscar que ese tema del oficio se resuelva y se averigüe. Habrá responsables de ese documento apócrifo, el documento no es la explicación de la falla”, publicó la CFE.

El gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia contra la CFE por el documento apócrifo, luego que Pedro Granados, coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, señaló que el oficio mostrado durante la conferencia virtual de la CFE era falso.

De acuerdo con el funcionario estatal, la rúbrica asentada en el documento que mostró como prueba el ingeniero Noé Peña Silva no es de Emmanuel González Márquez, coordinador de Protección Civil en municipios, también apuntó que carece de los sellos correspondientes y dijo que el número de folio no es real.