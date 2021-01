Funcionarios de Canadá que tomaron vacaciones pese a la pandemia fueron despedidos

“Los habitantes de Alberta tienen todo el derecho a esperar que las personas en puestos de confianza pública tengan un estándar de conducta más alto durante el covid-19”, dijo el primer ministro de la provincia canadiense.

Jason Kenney, primer ministro de Alberta, Canadá, anunció el lunes las renuncias de su ministro de asuntos municipales y de su jefe de gabinete, así como sanciones a integrantes de su partido por viajar al extranjero durante las vacaciones, en sentido contrario a las recomendaciones sanitarias con motivo de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el sitio de The Globe and Mail, este anuncio supuso un cambio significativo para Kenney, quien a fines de la semana pasada consideró que sería injusto castigar a servidores públicos por salir del país, debido a que estos viajes no son ilegales y se pueden realizar de manera segura, publicó Proceso.

En ese momento, Kenney calificó esos viajes como errores de juicio pero no como faltas que justificaran el despido.

El medio destaca que ha ido creciendo la polémica sobre los políticos que han salido del país a pesar de las advertencias federales y provinciales de evitar los viajes no esenciales.

Cita el caso del líder conservador del Senado, Don Plett, quien viajó a México la semana pasada, pero acortó su viaje y regresó unos días después, según informó su propia oficina.

“Los habitantes de Alberta tienen todo el derecho a esperar que las personas en puestos de confianza pública tengan un estándar de conducta más alto durante el covid-19. Durante el fin de semana he escuchado a los habitantes de Alberta que están enviando un mensaje claro de que quieren consecuencias reales por estas acciones”, publicó Kenney en su cuenta de Twitter.

Albertans have every right to expect that people in positions of public trust be held to a higher standard of conduct during COVID-19.

Over the weekend I have listened to Albertans who are sending a clear message that they want real consequences for these actions.

— Jason Kenney (@jkenney) January 4, 2021