Designación de Rocha ‘es un candidato como cualquier otro’, opina Juan Carlos Estrada, dirigente del PAN

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Estrada Vega, opinó que la designación como virtual candidato de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa por Morena, se trata de un candidato como cualquier otro al que se le puede vencer.

“Es un candidato como cualquier otro, ni le voy a poner ni le voy a quitar porque no me corresponde a mí, a él en su momento le tocará demostrar qué es lo que trae consigo pero de que se le puede vencer, te lo digo tranquilamente que sí”, dijo.

Vía telefónica Estrada Vega comentó que el senador deberá demostrar en una contienda de altura qué es lo que trae consigo aunque no lo considera como un cuadro invencible por parte de Morena.

“En el caso del candidato que está designando Morena, más allá del nombre, lo veo como un adversario que va a contender en contra del candidato que por acá se designe y en su momento estaremos dando a conocer este nombre”.

Añadió que deberá apegarse a las leyes electorales de Sinaloa ya que si bien el período actual es de precandidaturas, en el caso de Rocha Moya es prácticamente un candidato virtual por lo que hizo un llamado a una contienda de altura.

“Que se dé una competencia de altura… y pueda ser una contienda que se dé precisamente dentro de ese marco en el cual los diversos candidatos y candidatas compitan en igualdad de condiciones y respetando el marco legal en Sinaloa”.