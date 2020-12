Grave que se caigan casos como el ‘Colchón Gate’: Marco Antonio Zazueta

“El sistema penal acusatorio es deficiente, hay muchas salidas para los que delinquen, hay muchas puertas que se les abren al momento de estar llevando los procesos”, declaró el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Al opinar sobre la sentencia absolutoria en el caso de la compra de colchones podridos, señaló que debe reconocerse que hay fallas en los órganos que se encargan de fiscalizar como la Auditoría Superior del Estado, no solamente en el caso del “Colchón Gate”.

Abundó que hay expedientes que nunca se concluyen y nunca se terminan de integrar y cuando la Fiscalía empieza a hacer las investigaciones se contraponen, regresan los expedientes porque no están integrados los expedientes correctamente.

Cuando llegan los casos al Poder Judicial, “llegan sin materia”, entonces ya no sé si es adrede, hacen las cosas con los pies para que esto se caiga, cuando tengan que ser juzgados estos casos”, expresó.

El diputado de Morena recordó que todos los casos ya cuando van al proceso de ser judicializados, ahí se terminan cayendo.

“Estamos ante una causa grave por los órganos que se supone que son los que sancionan, los que investigan, los que fiscalizan, no están haciendo un trabajo en conjunto que para no se les escape nada”, señaló.