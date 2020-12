Sergio Torres recibe constancia de precandidato a la gubernatura

El ex alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, recibió su registro como precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.

El también ex secretario de Pesca se registró este mediodía en las instalaciones del partido y momentos después recibió la constancia en un evento masivo celebrado en un campestre.

Torres Félix mencionó que el próximo 23 de diciembre iniciará la precampaña.

Hasta el momento es el único precandidato que se registra pero el plazo vence hasta la media noche de hoy, indicó.

Señaló que su proyecto promete ser un acontecimiento en la vida política de Sinaloa porque es un proyecto ciudadano que aspira al poder para servir a la gente.

El panorama para el país, indicó, es muy preocupante porque hay desempleo, inseguridad, la economía en franca picada y hay olvido y el desdén gubernamental para los trabajadores de la salud, los agricultores, los pescadores y los maestros.

“Los que prometieron combatir la corrupción hoy caen en sus brazos y no pasa nada y nadie dice nada, Morena como partido en el poder ha demostrado incapacidad y arrogancia para conducir un país grande, complejo y desigual como México, Morena es un partido que no tiene voluntad propia y no mueve un dedo sin que se lo ordene el presidente”, dijo.

Manifestó que “por el otro lado tenemos una alianza tóxica y perversa que solo busca el poder por el poder, sus ataduras al pasado, sus intereses creados y sus inercias de corrupción, la inhabilitan para tener la confianza de la gente, esta unión artificial, anti natura, es desde ahora un rotundo fracaso pues se construye al margen de sus militantes solo para atender los intereses partidistas y de grupo desde siempre”.

Aseguró que Movimiento Ciudadano no permitirá que lleguen al poder quienes están hundiendo al país ni tampoco quienes representan lo peor del pasado.