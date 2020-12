Es inaceptable ataque a la DEA, arremete Ted Cruz

Ted Cruz, senador republicano estadunidense y ultraconservador acusó ayer al gobierno de México de socavar la relación de seguridad y aplicación de la ley con Estados Unidos en una carta que publicó en su página del Senado y su cuenta de Twitter.

“Los diplomáticos estadunidenses deben usar sus voces para influenciar a Estados Unidos para dejar claro al gobierno mexicano que atacar o limitar a la DEA es inaceptable”, comienza la misiva de Cruz, en alusión a la Administración para el Control de Drogas, y que dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo y al saliente procurador general, William Barr quien dejará su cargo la semana próxima.

En su carta, Cruz aplaude los esfuerzos de Pompeo y Barr al “mantener fuera de Estados Unidos a los cárteles mexicanos de la droga”, junto con medidas del gobierno de Donald Trump como identificar a los líderes de los narcotraficantes y expulsarlos del sistema financiero estadunidenses, publicó La Jornada.

Today I sent a letter to AG Barr & @SecPompeo expressing concern over the recent efforts to undermine the security and law enforcement relationships between the United States and Mexico.

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) December 16, 2020