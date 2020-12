Aspiro a la alcaldía pero me ofrecieron buscar la gubernatura: Yadira Marcos

La diputada federal de Morena, Yadira Marcos, señaló que su aspiración es la Alcaldía de Culiacán pero participará por la candidatura a la gubernatura porque fue invitada por el partido.

“Yo quiero ser alcaldesa de Culiacán pero aquí en el proceso interno de Morena los militantes y los ciudadanos también son escuchados en el tema de la gubernatura, yo fui llamada por el comité nacional a una reunión previa al registro que tuvimos el día 5 de diciembre, fuimos convocados a través del presidente del partido cinco personas y tuve el honor de haber sido llamada a esta reunión”, dijo.

Mencionó que no se descarta para ninguna candidatura ya que está abierta a que los ciudadanos decidan dónde puede seguir apoyando más.

“Como yo siempre he dicho yo siempre voy a estar en el espacio que mi partido y los ciudadanos consideren que puedo ayudar, se me está dando la oportunidad de ser encuestada, de ser medida, creo que es un honor que yo haya recibido esa llamada para ser encuestada y si el partido me da esa oportunidad de ser medida, yo creo que nadie nos podemos negar a eso, el ciudadanos va decidir si yo quedo como candidata a la gubernatura o a otro espacio popular”, expresó.

Mencionó que ella tiene la convicción de realmente transformar el país y desterrar la corrupción como gobernante ciudadana porque no tiene padrinos políticos.

Comentó que el proceso para elegir al candidato será a través de una encuesta en casas y preguntarán quién es la mejor opción para gobernar Sinaloa, si conoce al candidato y porqué motivo, si por acciones buenas o acciones malas.

“Necesitamos que existan nuevos cuadros en la política, estoy segura de que ya es tiempo que una mujer pueda gobernar Sinaloa, es tiempo que los ciudadanos conozcan que existimos nuevas caras”, señaló.