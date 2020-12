Suben de tono discusión en tribuna y diputados dicen ‘pendejadas’

El debate parlamentario en la tribuna del Congreso del Estado subió de tono éste jueves cuando se subió el tema de los logros de la denominada Cuarta Transformación.

La intervención de la diputada de Morena Francisca Abelló Jordá, caldeó los ánimos cuando expresó que escuchaba “puras pendejadas”, luego de la participación de Ana Cecilia Moreno a nombre de la bancada del PRI, que cuestionó los logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tanta cosa que gritamos muchos y parece la verdad, la verdad no está en gritar mucho, la verdad está en que me diga, cómo ha subido la gasolina,” dijo la diputada de Morena.

La intervención ameritó la intervención su compañera de bancada, Flor Emilia Guerra Mena, quien ese momento estaba a cargo de la presidencia de la Mesa Directiva, para recordarle que en tribuna no son permitidas las palabras altisonantes.

-¿A ver la gasolina está más barato o no?

-Le cierran el micrófono a la diputada, pidió la diputada al personal técnico parlamentario.

-¿Entonces ya no puedo hablar, cuál es el problema de la palabra, de decir pendejadas,?, Es una palabra mexicana, cuál es el problema. Las he escuchado, reviró Abelló Jordá.



De nuevo la diputada presidente pidió al personal técnico el cierre del micrófono de la diputada de Morena.

Luego subiría a tribuna el diputado de Morena, José Antonio Crespo, quien pidió disculpas por anticipado porque no les quería ofender “porque son niñas”.

Ya de regreso la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio, lo interrumpió porque la legisladora de Morena se quitó el cubrebocas, pero el diputado molesto que no podía hacerlo, pero la primera fue insistente porque correspondía a un protocolo necesario sanitario.



Luego le seguiría la diputada de Morena, Victoria Sánchez Peña que dijo en tribuna “que se calme el gallinero”, al dirigirse a los legisladores de otros grupos parlamentario, lo que provocó también que la diputada presidenta a que fuese respetuosa.

En su intervención, el coordinador del Grupo Parlamenario del PAN, Jorge Iván Villalobos, señaló e tribuna que cuando se acaban los argumentos, vienen las descalificaciones.

Cuestionó que ni el avión presidencial se vendió, no resolvió el pacto de impunidad con Peña Nieto se ha resuelto, y la corrupción el gobierno de López Obrador va en aumento en un 19 por ciento según datos del INEGI.

Criticó el manejo de la pandemia en México para enfrentarla con “estampitas” en lugar de aplicar pruebas y al ser cuarto país con el más alto índice de letalidad a nivel mundial.

Al hacer un balance de los dos años de gobierno federal, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero a nombre de la bancada del PRI, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sumido a México en el desencanto, desesperanza, incertidumbre y desconfianza.

Consideró que este lapso ya fue tiempo suficiente para dejar de echar la culpa a los anteriores gobiernos de los males que aquejan a México y que, desgraciadamente, se han agudizado como resultado de las malas decisiones asumidas.

“No existen razones, datos, ni argumentos suficientes, para festejar los dos años de ejercicio del actual Gobierno Federal, cuyos resultados han sido fatales para la presente y futuras generaciones de mexicanos. En muy poco tiempo, se ha causado mucho daño a México”.

Por su parte la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, sostuvo que no intentaban convencer a quienes en el pasado le fallaron al pueblo mexicano.

Dijo no se callarán y seguirán repitiendo los logros del gobierno federal, y que si los querían conocer preguntaran a los ciudadanos en donde está altamente aprobado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las estadísticas no mienten y por lo tanto lo que digan las actores políticos no importan, aseguró.