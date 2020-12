El PRD está abierto a candidaturas ciudadanas: Sánchez Duarte

Atendiendo la invitación del Frente Amplio Democrático y Social que promueve el PRD Sinaloa, se le ha abierto las puertas a todos los ciudadanos que presenten propuestas para cambiar las cosas, informó Jaime Sánchez Duarte, quien hace unas semanas fue nombrado por el PRD Sinaloa enlace con la sociedad civil.

Sánchez Duarte expuso que en México y Sinaloa se está en medio de una gran crisis que fue acelerada por la pandemia, “es una crisis sobre todo económica, hay más desempleo, el empleo tiene salarios más bajos, el país está decreciendo y la desigualdad se está incrementando, desigualdad que hace daño a todos, incluso a los más ricos, que en apariencia son favorecidos por esta desigualdad, porque se reduce la demanda. Pero también tenemos la crisis ambiental provocada por el calentamiento global, así como una profunda crisis de valores”.

La crisis política se refleja en la representatividad, pues se votó por autoridades “que no nos representan porque no se interesan en nuestros problemas, ya que sólo están atendiendo una agenda electoral, buscan popularidad y aprobación, dejando a un lado los verdaderos problemas de la sociedad”.

Se compran los votos ahora, con los programas sociales, convirtiendo a la política en un mal espectáculo, también valiéndose de las calumnias, las mentiras y engaños, cuando la verdad es mejor político el que más sirve, sentenció.

A través de un comunicado, el partido informó que Graciela Cueto Serrano, una ciudadana interesada en levantar la voz, expresó su reconocimiento al PRD por abrir las puertas a todas las voces de los ciudadanos y ciudadanas, que ella soñó en colaborar con la sociedad, con su estado y su municipio, participar para cambiar las cosas empezando con el sentido humanista, promoviendo la empatía y la solidaridad.

“Por esa razón he decidido unirme al Frente Amplio Democrático y Social, que el PRD está promoviendo de una manera tan acertada y asertiva; acertada porque empieza justo cuando la sociedad se encuentra con ansias de un país mejor, una sociedad llena de inquietudes y propuestas, asertiva porque aquí podemos expresarnos todas aquellas y aquellos que no hemos tenido el espacio para ser escuchados, nosotras las mujeres en especial, que en su mayoría somos quienes percibimos y decidimos todos los cambios sociales de nuestro país”.

Cueto Serrano dijo que es hora de que las y los ciudadanos se involucren en partidos como el PRD, pues son el medio para llegar y servir a la sociedad, citando una frase de Martín Luther King: “necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la moralidad”. “Ya basta de lo mismo, de nada sirve la apatía e invito a todas y todos a participar, por eso me uno a la invitación del Partido de la Revolución Democrática”, señaló Graciela Cueto.

Sugey Amador, integrante de la asociación civil ¡Ánimo!, dijo que hay mucho por hacer en la entidad y los municipios para cambiar las cosas; hay mucha gente afectada por las malas políticas públicas del gobierno, las madres de familia por ejemplo con el cierre de las guarderías infantiles, abandonaron el campo, la pesca y la ganadería de Sinaloa. “Nos subimos al barco, a la lucha de los ciudadanos que se acercan al PRD e invitamos a que se unan todos quienes no han sido tomados en cuenta”.

Ante los medios de comunicación, la secretaria general del PRD Sinaloa en funciones de presidenta, Amada Hernández, Francisco Juárez, Hunberto Domínguz Betancourt y Dora Celia López, integrantes la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, junto con un grupo de ciudadanos, presentaron la página: www.prdsinaloa.org.mx, así como el correo: [email protected] y el whatsapp 6677956653, para recoger propuestas de la ciudadanía en general.