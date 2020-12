Diputados piden al gobernador atención al conflicto de la presa Santa María e intervención del Congreso

La diputada Graciela Domínguez Nava, Coordinadora del Grupo Parlamentario de morena, respaldó este martes el pronunciamiento del diputado Edgar González en torno a la necesidad de atender y concluir la obra de la Presa Santa María en el sur del Estado de Sinaloa, y llamó al Poder Ejecutivo a atender en materia presupuestal los compromisos que se firmaron cuando se inició la obra.

Edgar González exhortó al Congreso del Estado, para actuar a favor de la continuidad de la presa Santa María, que sería un detonante económico para el sur del Estado, en apoyo a productores de más de 20 mil hectáreas de mango de los municipios de El Rosario y Escuinapa, y con ello fortalecer la agroindustria en esa región.

Reunidos de manera virtual, González Zatarain detalló que en menos de dos años la federación ha etiquetad poco más de mil quinientos millones de pesos, que no están llegando al Estado de Sinaloa, que se están dejando ir, sin tomar en cuenta la importancia que reviste esta obra para el sur de la entidad.

Insistió al Congreso del Estado para que se retome el tema, y que no se permita que se vaya una obra que ya esta iniciada, que ya tiene avances significativos en la infraestructura.

“Que no es el conflicto que se ha creado en otras comunidades, es una sola comunidad, la de Santa María, que tienen los comuneros muy claro el pliego petitorio y la responsabilidad que cada uno de los gobiernos tienen en este tema, tanto el federal como el estatal y es una lástima que hoy que se tiene prácticamente el apoyo de la Federación, en cuanto a etiquetar recursos para esta obra, no se estén aprovechando”, expuso.

El legislador local se lamentó que los productores del sur del estado estén desesperados porque los llamados han sido muchos y el resultado a sido poco.

González Zatarain reconoció que en este tema, se quedaron prácticamente viendo como el Gobierno del Estado y los comuneros entraban en negociaciones que nunca terminaron y nunca llegaron a buen término.

De manera insistente pidió al pleno del Congreso del Estado que se vuelva a intervenir, sobre todos las comisiones implicadas en este tema como son la de Recursos Hidráulicos, Agricultura, Hacienda y las que quieran participar.

Por su parte, Graciela Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política destacó que la LXII Legislatura ha venido acompañando las demandas de los comuneros para que se resuelva este conflicto, y en diversas reuniones sostenidas ha quedado muy claro cuáles fueron los compromisos que se firmaron cuando se inició esta obra de alto impacto para el sur de Sinaloa.

“Sin embargo, no nos queda clara cuál es realmente la postura del actual gobierno. Los dos años que hemos transitado como legislatura en materia presupuestal se han etiquetado recursos. El primer año no se utilizaron, mientras que en el segundo año no sabemos cómo se han utilizado”, observó la coordinadora morenista.

“Se habla de que hubo un reavalúo, y que se iniciaron los pagos pero no hay claridad en esa materia. Tal vez todo está correcto en ese sentido, pero si es importante que ante el conflicto que permanece, haya mucha transparencia. Sería muy importante no esperar a que se soliciten auditorías a los recursos que se han orientado para atender la parte social que implica el proyecto de la presa Santa María, principalmente lo que tiene que ver con resolver las indemnizaciones a los comuneros”, indicó Graciela Domínguez.

Calificó como preocupantes las declaraciones vertidas por el Gobernador del estado la semana pasada, en el sentido de que no hay condiciones para que en el próximo año se pueda establecer un presupuesto que resuelva los compromisos que como gobierno del estado se adquirieron cuando se inició esta obra, que implican indemnizaciones en varios conceptos, pero también la reubicación del pueblo.

“El Ejecutivo estatal afirma en sus declaraciones que harán un esfuerzo para etiquetar 200 millones de pesos para el nuevo pueblo, pero revisando el proyecto de presupuesto que ya nos hicieron llegar; no nos queda claro ese punto, pues no aparece un programa especial etiquetado con esta cantidad de recursos para el nuevo pueblo. Ya lo estuvimos revisando, no lo encontramos y esperamos que sea parte de esa falta de transparencia en el formato en el que se presenta el presupuesto”, comentó la morenista.

“Nos preocupa que en materia de indemnizaciones se adelante que no hay recursos, porque los recursos federales se han estado etiquetando cada año, pero mientras no se avance desde lo que le corresponde al Gobierno del Estado no vamos a poder ver que los recursos federales logren su objetivo, y ya se perdieron dos años”, criticó la legisladora.

Añadió que existe un amparo por parte de los comuneros que exigen que se les atienda sus demandas de carácter social, que implican las indemnizaciones y destacó que nunca se han negado a que la obra se realice, solamente piden en derecho lo que les corresponde.

“Me sumo al llamado del diputado Édgar González, para que las comisiones de este congreso que están involucradas para que el proyecto de esta presa pueda concretarse, reactiven sus actividades revisando que es lo que está pasando; porque necesitamos avanzar y que exista claridad en este proyecto”, manifestó.

“Esperemos que en el marco del presupuesto estatal se den las condiciones para avanzar con una cantidad de recursos suficientes, con el objetivo de que en el 2021 los recursos federales puedan empezar a fluir, como ha sido la disposición del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para concluir esta importante obra para el sur del estado de Sinaloa”, mencionó Graciela Domínguez Nava.