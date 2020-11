AMLO niega que su gobierno espíe a FRENAAA

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno espíe a los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), que pide su renuncia, como lo publicó el periódico El Universal.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario fue cuestionado sobre una publicación de El Universal, en la que a través de solicitudes de información constató que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene desde el mes de mayo un monitoreo de las actividades de Gilberto Lozano, líder de FRENAAA.

“Pues eso es lo que apareció en El Universal, pero no es cierto… pero son recortes de periódicos. A nadie se espía en el gobierno, ya no es como antes, a ningún dirigente político, esa es la instrucción que he dado. Ni al señor Lozano ni a Aguilar Camín, ni a Krauze ni a Francisco Ealy Ortiz ni al señor Junco, a ninguno de nuestros adversarios, a nadie”, afirmó.

“No llevamos a cabo esas acciones de espionaje, que eran muy común en el viejo régimen, entonces esa es mi respuesta”.

López Obrador dijo estar dispuesto a que el CNI de a conocer el archivo completo sobre el caso, porque de acuerdo al periodista del medio, sólo proporcionó una parte de la información y lo demás fue testado.

Hacer pública dicha información aseguró que no afecta la seguridad nacional. “No, no se afecta en nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y la transparencia es una regla de oro de la democracia. O sea, no tenemos ningún interés”, mencionó.

Reiteró que la publicación de El Universal “son recortes de periódicos, eso es lo que me informaron, pero si hay más información, que debe ser la que publica El Universal seguramente, pues que se entregue”.

“Nosotros no somos iguales, no hacemos espionaje, ya no existe el Cisen, ahora lo que se hace es que en el nuevo organismo de inteligencia, que no de espionaje, se le da protección a la gente, se previene de atentados, de los llamados levantones, secuestros, que lleva a cabo la delincuencia organizada”, insistió.

“Pero se garantizan las libertades, cualquiera puede con toda libertad manifestarse, se garantiza el derecho a disentir, no hay escucha de teléfonos, no se persigue a nadie, es otra cosa”.