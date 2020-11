Senado aprueba eliminación del fuero presidencial

Con 89 votos a favor y 23 en contra, el Senado aprobó este jueves reformas a la Constitución que amplían el catálogo de delitos por los que el Presidente de la República podría ser juzgado, entre los que se incluyen la corrupción, delitos electorales y traición a la patria.

El dictamen avalado mantiene las modificaciones a los artículos 108 y 111 de la Carta Magna en materia de fuero, enviadas por la Cámara de Diputados y que señalan que sólo el titular del Ejecutivo Federal podrá ser juzgado por la comisión de estas conductas delictivas, y excluyen a los legisladores de las cámaras de Senadores y Diputados.

Senadores del PAN calificaron el dictamen que deberá ser aprobado por los congresos locales como “simulación” porque sólo amplía el catálogo de delitos por los que podrá ser juzgado el presidente, pero no elimina el fuero

“Dice el Presidente que se va a quitar el fuero, eso es completamente falso, que se le va a procesar como a cualquier ciudadano. Yo renuncio a la senaduría si alguien me demuestra que el Presidente de la República, con este dictamen, va ser juzgado como cualquier ciudadano, ahorita renuncio, eso es mentira”, expresó el senador Damián Zepeda.

“Lo que hace este dictamen y, no me tienen que creer a mí, es ampliar los delitos por los cuales el presidente puede ser juzgado, lo cual está bien. Pero, no le digan a la gente, que se quitó el fuero. Nos están viendo la cara”.

Por su parte, el senador de Morena, Martí Batres, calificó como “fregona” esta reforma, pues afirmó que es un avance y con ello se llegará a una transformación vanguardista.

Víctor Fuentes, también senador del PAN, consideró que con esta reforma el Presidente será un delincuente “fifí”, porque tendrá un proceso cómodo y no será juzgado realmente como a un ciudadano normal.