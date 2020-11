Piden niños un México seguro donde no se tenga miedo a los adultos

Diputados infantiles integrantes del Parlamento Infantil México 2020, pidieron un país seguro en donde no se tenga miedo a los adultos y puedan recibir una educación de calidad.

Durante una reunión virtual ante diputados del Congreso del Estado de Sinaloa, los legisladores infantiles hicieron entrega de un documento para rendir cuenta de sus actividades denominado Parlamento Virtual de las Niñas y los Niños de México 2020.

En sus intervenciones los legisladores demandaron un México con cero bullying y ciudadanos con respeto.

México sería otro si no estuviera el problema del maltrato infantil y los adultos deben entender que la violencia no es una forma de educación, expresaron.

Invitaron a los padres a dar tiempo de calidad a sus hijos, erradicar la violencia y recibir un trato respetuoso de adultos hacia los niños.

Los niños expresaron su deseo de tener educación de calidad porque durante la contingencia muchos no han podido seguir estudiando por falta de equipos tecnológicos y opinaron que a los maestros se les deben dar cursos para que estén capacitados.

Propusieron que el gobierno federal proporcione internet, que se construyan más y mejores escuelas en las zonas marginadas para garantizar a las escuelas, psicológos en cada uno de los planteles para atender la violencia, becas para estudiantes de bajos recursos con el fin de evitar deserción escolar.

Falta que los legisladores de verdad tomen en cuenta sus propuestas y las pongan en marcha, manifestaron.

El legislador infantil Benjamín Salazar Barrancas relató que se emocionó cuando ganó pero lloró cuando se enteró que debido a la contingencia se realizaría de manera virtual porque quería conocer la ciudad de México y anhelaba recibir el prendedor que le acreditaba como legislador infantil.

Ninguno de esos sueños se cumplió, confesó, sin embargo día a día ha aprendido la importancia de adaptarse a las circunstancias de dar el mayor esfuerzo para lograr los objetivos y demostrar lo a prendido.

Observó con decepción que en su distrito pocas autoridades tomaron en serio el parlamento infantil ni la SEP ni el diputado federal Fernando García ni el DIF siquiera, ni ningun medio de comunicación atendió su invitación al acto de rendición de cuentas.

El documento fue recibido por las diputadas Francisca Abelló Jordá, presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia; Jesús Angélica Díaz Quiñónez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y el diputado Apolinar García Carrera, integrante de la Comisión de Educación Pública y Cultura.

Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo de la Junta Local de INE, recordó que el parlamento tiene su origen en el acuerdo adoptado por la Cámara Federal de Diputados el 30 de abril del 2002.

Este ejercicio, dijo, ha fomentado que los participantes sean agentes de cambio, proyectando el interés superior de la niñez en la construcción armónica de una convivencia ciudadana, fortaleciendo la transparencia, el conocimiento y la difusión de principios y valores universales.

En Sinaloa, recordó, participaron 288 escuelas públicas y privadas eligiendo a un representante, y del 3 al 18 de diciembre de 2019 se realizaron elecciones distritales con 262 niñas y niños de todo el estado, quienes votaron por siete representantes para que fueran su voz en la Cámara Federal de Diputados.

Inicialmente como parte del premio de los legisladores infantiles electos estaba el acudir a la Ciudad de México para asistir a la Cámara de Diputado, pero por la pandemia, el evento se sustituyó por diversas actividades virtuales.

Participaron como legisladores virtuales:

Milka Puga García, Distrito I

Paloma Salazar Bojórquez, Distrito II

Benjamín Homar Salazar Barrancas, Distrito III

Danna Patricia Corona Báez, Distrito IV

Monserrat Sepúlveda Sandoval, Distrito V

Bella Jazmín Mendoza Rosales, Distrito VI

Jhade Bithberay Cortez Ramírez, Distrito VII