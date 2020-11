Profeco exhibe a tres gasolineras en Culiacán por dar litros de menos y negarse a la verificación

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibió a tres gasolineras de Culiacán, una por negarse a la verificación, otra por impedir la colocación de los sellos de inmovilización y otra más por dar litros incompletos.

Durante el “Quién es quién en precios de los combustibles”, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, informó que la gasolinera Multiservicios Fernández, SA de CV, ubicada en Álvaro Obregón 3579, colonia Lombardo Toledano se negó a la colocación de sellos de inmovilización y la que está a nombre de María Graciela Tizoc Rodríguez, situada en el boulevar Manuel J. Clouthier, en la colonia Francisco I. Madero, se negó a la verificación.

“Una gasolinera no se dejó colocar los sellos, para que lo tomen en cuenta los consumidores de Culiacán, Sinaloa, a todos los culichis, tengan cuidado con Multiservicios Fernández, ubicada en Álvaro Obregón 3579 norte, colonia Lombardo Toledano, que no se dejó colocar los sellos y no está dando litros completos”.

Añadió que en esta ciudad también cerraron las 12 bombas de una gasolinera con el número de permiso PL/4082/ESP/2015 , y de la cual no dio el nombre, por detectar que las mangueras para el despacho de combustible carecían de verificación para ajuste por calibración de instrumentos de medición, además que “presentaban irregularidades electrónicas, así como faltantes de hasta 148.33 mililitros en el despacho”.

“La estación operaba de manera normal aún cuando la calibración de este tipo de instrumentos es una condición obligatoria para su funcionamiento. Esto para que las mediciones que se realizan durante el despacho de combustible tengan la exactitud apropiada”, señala la Profeco.

“Empleados de la gasolinera se negaron al ejercicio de la autoridad, impidiendo la colocación de sellos de inmovilizado en las 12 posiciones de carga con que cuenta el establecimiento”.

El funcionario federal informó además que en esta ciudad también se ubica la gasolinera con el combustible más barato: Rendichicas Servicio Express La Conquista, que vende la “gasolina regular más barata en el país”, a 16.15 pesos, y en Mazatlán una franquicia de Pemex (Gasolinera Venadillo) oferta el diésel más barato a 17.68 pesos.