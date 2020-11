Piden organizaciones ciudadanas la renuncia del Comité Anticorrupción

Un total de seis organizaciones ciudadanas pidieron la renuncia de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

Las organizaciones manifestaron su preocupación por la decisión del Comité de Participación Ciudadana de ampararse para no acatar las disposiciones que establece la nueva Ley de Obras Públicas y Actividades Relacionadas con las Mismas.

Aseguraron mediante un manifiesto público que el CPC no ha logrado ser el vínculo que hubiesen esperado, menos el representante de la sociedad ante el Sistema Anticorrupción de Sinaloa.

“Ante su decisión de ampararse para no realizar las obligaciones con visión anticorrupción que establece la nueva Ley de Obra Pública sólo nos queda pedirles que si no pueden, o no quieren realizar su encomienda, renuncien”, se lee en el documento hecho público hoy lunes.

Indicaron que cada integrante del CPC recibe un sueldo de 75 mil pesos mensuales, cantidad que consideran suficiente para que impulsen sus nuevas encomiendas.

Las organizaciones firmantes se pronunciaron por un CPC valiente y dispuesto a trabajar con el bien de la ciudadanía.

Firmaron el documento Iniciativa Sinaloa, Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses AC, Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia en Ahome, Coparmex Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán y Sabuesas Guerreras.

A nivel personal firmaron también el manifiesto Evangelina Arellano Machuca, Efrén Arreola Rodríguez, José C. Serrano, Gustavo Enrique Rojo Navarro, María Isabel Cruz Bernal, Marlene León Fontes y Silber Meza.