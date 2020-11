Son muy altas las expectativas de que Sinaloa tenga una gobernadora: PAS

“Las expectativas de que en Sinaloa tengamos una mujer gobernadora en el 2021 son muy altas y sobre todo, muy reales”, aseguró la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñonez.

En tribuna durante la sesión ordinaria del Pleno, la legisladora se pronunció por la modificación del acuerdo del Instituto Nacional Electoral CG569/2020, para que se establezca que cuando menos siete de las 15 elecciones de gubernaturas, todos los partidos, coaliciones y candidaturas en común, deban postular únicamente mujeres al cargo de gobernadora.

Sostuvo que sólo así se garantizaría que en siete estados de la República Mexicana, las mujeres logren la titularidad del Poder Ejecutivo, ya que si bien no se alcanzaría la paridad total en todo el país, al menos se lograría cerrar la brecha existente entre los géneros en el ejercicio de este cargo.

Díaz Quiñónez consideró que el acuerdo que emitió el INE da cumplimiento a la reforma constitucional de la paridad en todo, pero adolece en el hecho de que no obliga a los partidos coaliciones y candidaturas comunes, postulen solo mujeres al cargo de gobernadora en una entidad.

Advirtió que el acuerdo del INE puede llegar a dar como resultado que no se alcance la paridad sustantiva, ya que sin las 15 entidades se da la combinación de candidaturas entre hombres y mujeres, daría la probabilidad de que en los resultados, las mujeres no alcancen las siete gubernaturas, y que la paridad de género una vez más sea letra muerta.