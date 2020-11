Afirma AMLO que actúa con ‘prudencia y responsabilidad’ al no felicitar a Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al no felicitar a Joe Biden, quien es señalado como presidente electo de Estados Unidos, lo hace por “prudencia y responsabilidad”, y esperará hasta que haya resultados definitivos para hacerlo.

“La postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la Presidencia”, señaló durante la conferencia mañanera de este lunes.

“Eso de pronunciarnos es como si fuésemos jueces electorales, si nuestra Constitución establece que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos y no debe de haber ninguna preocupación”, expresó.

Cuestionó porqué la prisa para que él se exprese al respecto: “¿porqué tanta ansia, tanta desesperación? Prudencia. Los opositores nuestros aprovechan para decir que no estamos haciendo bien las cosas y no, estamos actuando con responsabilidad y con apego a principios”.

López Obrador recalcó que se está ajustando al mandato constitucional, que establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

“¿Por qué esta postura? porque queremos en nuestros asuntos no haya injerencia extranjera, México es un país independiente, libre y soberano. No estamos a favor de ningún partido en EU, llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, ha habido una relación de respeto, de no intervención y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del partido demócrata, el señor Biden, ningún problema con él”, aclaró.

“No tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato Biden, y no tenemos en contra nada el Partido Demócrata ni del Partido Republicano, nosotros somos del partido de México. ¿Qué queremos? Actuar con prudencia, que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos”, adujo.

El presidente calificó como “mala leche” el hecho de que fuera criticado por no felicitar a Biden.