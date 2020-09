Mantiene Guasave restricción a playas, malecón y fiestas patrias

El Ayuntamiento de Guasave decidió mantener las restricciones de acceso a las playas, cierre del malecón y suspender las fiestas patrias a excepción de la ceremonia del “Grito” que será simbólico, anunció, Gerardo Peñuelas Vargas, secretario de la comuna.

en respaldo de la alcaldesa, María Aurelia Leal López que se encontraba en la capital del país gestionando diversas obras con el respaldo de senadores y diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (morena).

En representación de la alcaldesa María Aurelia Leal López, quien se encontraba en la CdMx gestionando diversas obras, Peñuelas Vargas dijo que como administración han sido muy responsables, para no tomar decisiones unilaterales sino con la opinión y el acuerdo de ambos consejos, con el fin reducir los contagios de SARS-COV-2.

Informó que en el caso de las Fiestas Patrias se cancela la verbena en todo el municipio y se eliminan todos los actos públicos del 13 de septiembre y 16 de septiembre.

Las playas seguirán cerradas los próximos 15 días.

En la víspera se revisará el efecto de la restricción. En ese periodo se elaborará la reglamentación y se organiza un operativo para eventualmente abrir los balnearios, si las condiciones sanitarias lo permiten.

Asimismo se implementará un operativo para obligar a restaurantes, bares, comercios, y otros establecimientos a cumplir con las reglas sanitarias por la contingencia, principalmente el no rebasar el número de personas permitidas en el local y el uso obligatorio del cubrebocas, entre otras medidas.

En el caso del malecón a partir de este 2 de septiembre se cerrará la circulación de vehículos en el Malecón de 6:00 a 08:00 horas y de las 18:00 a 20:00 horas, para que sólo sea utilizada como zona peatonal, cuidando la sana distancia.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a la colaboración y a la comprensión por las medidas adoptadas, pero todo ello es en el sentido de responsabilidad en el cuidado de la salud de todos los guasavenses”, expresó el funcionario municipal.

El director de Salud Municipal Sergio Alonso García dijo que no han bajado la guardia por parte del Ayuntamiento y el sector salud, pero es indispensable que la ciudadanía colabore y no se relajen las medidas de prevención, pues han tenido días donde han repuntado casos activos y Guasave aún no sale del color naranja en el semáforo epidemiológico.

Martín Ahumada, secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19 y Silvia Preciado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 reiteraron el llamado a la conciencia de la ciudadanía para evitar aglomeraciones y extremar uso de cubrebocas y la sana distancia.